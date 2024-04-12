受困無人荒島9天！3男用棕櫚葉拼「HELP」奇蹟獲救　空拍畫面曝

▲3名男子流落荒島後，將棕櫚葉擺成HELP字樣，而成功獲救。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

國外有3名40多歲、航海經驗豐富的男子失蹤超過一周，流落荒島後，靠著將棕櫚葉在白色沙灘上拼出「救命」（HELP）字樣，發出求救訊號，才幸運被美國海岸警衛隊發現，成功脫困。

綜合CNN等外媒報導，這3名男子3月31日趁著復活節假期，乘坐小船前往西太平洋島國密克羅尼西亞（Micronesia），不料3人的船卻在皮克洛特島（Pikelot）附近損毀，導致3人受困荒島一個星期左右。

由於3人多日未返家後，其家人只好求助於美國海岸警衛隊，而當局也立即派出一架P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）展開搜救，最後在就距離關島約415英里的無人島「皮克洛特」，發現沙灘上有用棕櫚葉拼出「救命」（HELP）的字樣。

海岸防衛隊發現求救訊號後，立刻向3人投遞救生包與無線電，並在確認3名男子的狀況後，派遣一艘船前往救援。4月9日，美國海岸防衛隊的快艇「亨利號」成功抵達皮克洛特島，救出了3名受困的男子，3人也於當日晚間平安返家。

截至目前為止，美國海岸防衛隊並未公布3人的身份與國籍，僅表示3名男子均為40多歲，身體狀況良好，而他們過去一周都是靠島上的椰子肉，以及一口小井的水維生。