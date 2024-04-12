竊賊半夜闖入！85歲英勇嬤「連開2槍」當場射殺　檢認定正當防衛

▲ 珍妮安睡到一半被竊賊叫醒，為了保護自己和兒子而開槍攻擊。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國愛達荷州一間民宅遭竊賊闖入，將屋內85歲老婦綁在椅子上，揚言殺人滅口。老婦為了保護自己和兒子，情急之下使用藏在枕頭下的手槍，連開2槍射殺竊賊，檢方已認定為正當防衛，她也因此被封為英雄。

ABC報導，85歲婦女珍妮安（Christine Jenneiahn）和患有身障的兒子一起住在愛達荷州布萊克富特（Blackfoot）附近農村地區，3月13日凌晨約2時，她睡到一半被身穿軍用夾克、戴黑色面罩的39歲犯嫌康登（Derek Condon）叫醒，對方就站在她床前，持槍和手電筒指著她。

康登疑似打破窗戶闖入，趁珍妮安仍在睡夢中，先是持槍毆打她的頭部，並在她醒來後將她帶到客廳、綁在椅子上，一邊用槍抵著她的頭部，一邊追問貴重物品的位置。珍妮安稱樓下有保險箱，但裡頭錢財不多。

趁康登下樓找保險箱時，獨自留在客廳的珍妮安便拖著椅子回到臥室，拿出藏在枕頭下的.357麥格農手槍（.357 Magnum）回到客廳，將手槍藏在沙發靠墊下方。

康登上樓時對於珍妮安未告知她屋內還有她兒子感到憤怒，再度揚言殺人，這時珍妮安便掏出藏在沙發裡的武器，對他連開2槍。康登也開槍反擊，導致珍妮安胸部、腹部、手臂及腿部都有槍傷。最終康登傷重在廚房倒地身亡，而珍妮安仍被綁在椅子上，整整10小時後兒子上樓才得以報案。

珍妮安事後向調查人員說明，她擔心康登會殺她，才會決定用致命武器保護自己和兒子。檢察官喬利（Ryan Jolley）9日聲明表示，珍妮安的行為明顯是出於正當防衛，「也是我聽過最英勇的自衛行為之一」。

喬利指出，「任何有理智的人都會認為，這種情況下有必要保護自己和殘疾的孩子」。若康登並未身亡，將被控犯下謀殺未遂、綁架、入室竊盜、嚴重毆打及重大竊盜等重罪。