南韓前總統朴槿惠出門投票　全國投票率突破6成

▲南韓前總統朴槿惠10日前往住處附近投票所進行總選投票。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（10）日進行第22屆總選（國會議員選舉）正式投票，預計晚間6時（台灣時間下午5時）結束投票，「老三台」（KBS、MBC、SBS）也將公布出口民調結果。其中，南韓前總統朴槿惠也於10日上午現身住家附近的投票所，她呼籲民正能夠投下手中珍貴的一票。

根據《韓聯社》、《中央日報》，朴槿惠10日上午10時30分前往位於大邱廣域市達城郡瑜伽邑琵瑟國小的投票所（第3投票所）進行投票，距離她的住處約1.2公里，這一天她穿著灰色夾克、深藍色牛仔褲和運動鞋，一旁還有執政黨國民力量大邱達西甲選區的候選人柳榮夏陪伴在側，柳榮夏是朴槿惠的心腹。

朴槿惠帶著一抹淺淺的微笑走向投票所，向選務人員打招呼、確認身分並領取選票，經過大約30秒鐘的思考，便將摺好的選票投入票匭。

現場媒體提問「此次總選是否象徵保守派陣營的危機」；對此，朴槿惠僅開口表示，「每一位國民一定要參加投票，投下手中珍貴的一票」。

另外，南韓前總統文在寅（共同民主黨）也於10日在臉書上發文表示「盡人事聽天命」，呼籲民眾踴躍參與投票。至於南韓前總統盧武鉉的遺孀權良淑也前往住處附近的投票所投票，呼籲選民趕快投票。

根據韓媒《YTN》，至截稿前的台灣時間下午4時（南韓時間下午5時），南韓全國投票率已達64.0%。