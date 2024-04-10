美國人妻「危險性愛」玩到死！50歲丈夫涉嫌殺人　西班牙被捕

▲美國女子疑似在極端性行為後，意外死在西班牙。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一名44歲人妻前往西班牙度假期間，疑似是進行了一場「極端性愛」後於6日被發現死亡。當地警方在夫妻投宿的公寓內搜出毒品後已經逮捕了她的50歲丈夫，並將性暴力案件升級為殺人案。

根據每日郵報報導，44歲美國籍女遊客6日在西班牙馬拉加省太陽海岸地區Plaza Enrique Garcia Herrera廣場周邊的一棟公寓中被發現身亡。她50歲的丈夫主動報警，急救人員趕往現場，但回天乏術。夫妻二人身分尚未曝光。

西班牙警方在公寓內發現毒品後，她的丈夫依過失致死罪遭逮捕，死者遺體被送至法醫研究中心進行驗屍。當地媒體的消息來源透露，這起死亡事件可能與他們涉及的某些「極端性愛行為」有關。

然而，這起案件最初被列為性別暴力，但警方發現有證據指向這是一起在「親密情境」中發生的極端或危險性行為造成的意外死亡，因此將案件升級為殺人案。當地媒體稱，調查的新進展讓警探認為，事件可能是在性別歧視暴力的情境中發生。

50歲男嫌8日首次現身馬拉加第9調查庭，法官當天下令將其暫押，不得保釋。司法部門消息人士向當地媒體證實，由於案件性質，此案將交由暴力侵害女性法庭（ Violence Against Women Court）進行審理。西班牙警方仍在繼續調查中。