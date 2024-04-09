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12樓男鄰居「垂降潛入陽台」躲監視器！　獨居女遭割喉慘死

▲▼男鄰居「垂降潛入陽台」！獨居女遭割喉慘死。（圖／翻攝自khaosod）

▲死者最後被拍到進入家中，隨後便被發現陳屍於自家。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國暖武里府7日發生一起「密室殺人」案件，一名47歲獨居女性被公寓監視器拍到走進家門的最後身影後，被發現遭人殺害陳屍於自家。警方經調查，卻未發現大門有入侵痕跡，直到在陽台找到血跡，才懷疑嫌犯的入侵路徑可能是陽台，並鎖定死者樓上男鄰居，認為他涉嫌重大，將其逮捕。

綜合泰媒報導，暖武里府警察4月7日接獲通報稱，一名獨居女子陳屍家中，而她不僅遭到割喉，全身上下與臉部多處都有被刀砍傷的痕跡。死者的住處位在公寓的10樓，然而監視器除了拍下死者走進屋內的最後身影外，並未拍到其他可疑人士進入女子家中。

警方調查後，在屋內尋獲疑似為犯案工具的剪刀，上面則沾滿血跡。此外，陽台上明顯有打鬥痕跡與血跡，因此判斷兇手就是從陽台進出房間，並成功避開監視器。然而死者居住在10樓，爬牆而入的難度太高，警方決定向上追查，最終鎖定住在死者正上方的12樓男住戶。

▲▼男鄰居「垂降潛入陽台」！獨居女遭割喉慘死。（圖／翻攝自民意報）

▲嫌犯被拍到深夜拿著垃圾走出房門。（圖／翻攝自民意報）

警方雖然沒有在嫌犯家中搜出犯案工具，但是12樓走廊的監視器明顯拍到該名身穿橘色上衣的鄰居，在案發時間後的凌晨拿著垃圾走出房間，疑似要湮滅證據。

與嫌犯同住的女友則表示，自己7日凌晨1時下班回家，發現平時沉迷賭博的男友在洗衣服，臉上與手臂上則有明顯的抓痕，但是她卻不敢主動詢問。然而讓她覺得可疑的是，男友洗完衣服後，便將衣服打包丟棄。

死者為一名網拍賣家，擁有自己的公司，然而因為是獨居，因此還需等待家屬協助核對，才能確認有多少財物損失。女子被發現時臉部朝下倒在血泊之中，臉部與胸部等全身多處遭砍，同時被割喉。而經過法醫初步判斷，女子的死亡時間為7日凌晨12時。

警方調查認為，公寓內門禁森嚴，門禁卡只能通往自己所住的樓層，因此嫌犯疑似是提前從12樓垂吊至10樓陽台，潛入死者屋內埋伏，待死者到家就突然鎖喉並從後方割喉，隨後砍傷身體其他部位，奪取財物後逃跑。

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