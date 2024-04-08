三寶不讓路！大道上軋車下秒被撞飛　失控翻覆180度「四輪朝天」

▲馬來西亞有2輛轎車在路上危險駕駛並多次發生擦撞，導致其中一輛車失控翻覆。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞網上最近流出一段影片，顯示當地有2名司機因在道路上發生衝突，竟不顧所有用路人的安危，在道路上蛇形、相互追逐，並多次發生擦撞，最後導致其中一輛轎車撞向大道護欄後失控翻覆。

據星洲網報導，這起事故發生於7日上午10時50分左右。從影片可見，事件中的黑色轎車原本正行駛於大道的左側車道，不料司機卻在沒有打方向燈的情況下，突然切換到右側車道，導致後方紅色轎車不得不緊急剎車，以避免追尾事故。

隨後，被激怒的紅色轎車突然加速，超車到黑色轎車前方，不給對方行進的空間，讓黑車司機憤怒不已，也開始狂催油門、加速追趕紅車。雙方隨即展開追逐並不斷在道路上蛇行，導致2車多次發生擦撞。

短短10秒後，黑色轎車被撞飛到另一側車道，不料司機卻失去了對車輛的控制，導致轎車撞向道路左側護欄後，整輛車180度地翻了個「四輪朝天」。紅色轎車見狀，嚇得趕緊停在路旁，前方車輛的司機與乘客也立即下車查看黑車的狀況，並斥責了紅車司機，但紅車司機始終沒有下車。

雖然媒體暫時還不清楚翻車司機的傷勢情況，也沒有進一步的消息指出事故發生的確切地點，但相關影片在網上瘋傳後，瞬間引起了網友們的廣泛關注和討論，他們紛紛留言指責雙方司機不該為小事而在路上危險駕駛。