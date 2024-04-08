爛醉打不開門！他翻爬柵欄失足「刺穿腹部」　傷口深15cm慘死

▲男子腹部遭柵欄刺穿，失血過多死亡。（圖／曼谷郵報）



記者王佩翊／編譯

泰國春武里府發生一起詭異的死亡事故，一名英國籍男子深夜返家因酒醉打不開門，於是他便打算翻過柵欄爬回家，怎知一時腳滑跌倒，當場遭到柵欄上的尖端刺穿腹部。然而該名男子送醫搶救後仍因失血過多死亡，而醫療團隊指出，腹部傷口深度深達5至6英寸（約12至15公分）。

根據《曼谷郵報》報導，泰國春武里府拉邦區警方7日凌晨接獲通報稱，有一名男子遭柵欄刺穿受困。救援人員趕往現場後，發現男子被柵欄上的其中一根尖銳物刺穿腹部，並卡在上面，因此連忙設法將他解救下來，並實施急救，轉送醫院搶救。

被卡在柵欄上的是65歲英國籍男子麥克，當天他疑似因為喝得爛醉，打不開自家大門，才會異想天開地企圖翻越自家柵欄，怎知因為神智不清，當場腳滑遭柵欄刺傷。

麥克的50歲女鄰居聽見呻吟聲後，外出查看情況，沒想到就看到麥克整個人卡在柵欄上，於是立刻拿來梯子試圖將他救起，並通報警察與救護人員。然而因為麥克體型過大，最終仍失敗，只能等待救援人員到場。她表示，麥克已經在這裡住了好幾個月。

麥克送往醫院搶救後，仍因傷勢嚴重不治身亡，而他腹部的致命傷深度則長達5至6英寸（約12至15公分）。