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泰國馬路突塌陷！　騎士帶小孩「摔進天坑」驚險畫面曝

▲▼泰國柏油路面塌陷。（圖／翻攝自X）

▲泰國柏油路面突然塌陷。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷郊區發生道路坍塌事故，整片柏油路大面積塌陷，有一名騎士載著一名兒童直接跌入坑中，周圍民眾立刻衝上前救人，現場畫面也在網路上曝光。

根據Thaiger報導，曼谷郊區北武里拉瑪四世橋（Rama IV Bridge）附近的路面，6日中午11時25分左右發生坍塌事故，從網路上曝光的監視器畫面可以看到，當時有許多車輛行經，還有一名男子騎機車帶著一名孩童停在路邊買東西。

結果正當騎車男子準備離開時，整片路面直接裂開坍塌，有一輛轎車緊急停下驚險閃過，但騎車男子連人帶車陷入天坑中，他只能用腳努力穩住，不讓孩子一起摔入坑中。附近的商家和路人見狀立刻衝上前合力將人救出。

報導指出，事發地點屬於交通繁忙路段，目前全段已封閉進行搶修，坍塌原因仍在進行調查。

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