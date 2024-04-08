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司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

▲ 馬來西亞一名司機日前接到前往墓園的訂單。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

計程車司機除了最怕遇到「奧客」之外，也怕載到「阿飄」。最近馬來西亞就有一名司機表示，他日前接到前往墓園的訂單，到了載客地點卻不見人影，但顧客堅稱已經上車，更說以後要一直跟著他，嚇得他趕緊取消訂單。

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

▲ 司機到了載客地點後卻不見人影。（圖／翻攝自中國報）

根據大馬《中國報》引述原PO在社群平台X分享的事件始末，這名司機聲稱是在7日淩晨約3點接到訂單，乘客打算從檳城峇六拜OneForestaz組屋前往喬治市霹靂路的穆斯林墓園。

這名司機指出，當他抵達載客地點後，卻發現四周無人，因此他傳訊息給乘客，卻被回覆嚇得起雞皮疙瘩，因為對方聲稱已經上車。起初，司機還以為是乘客上錯車，於是回覆稱自己才剛到，要求乘客取消訂單，然而對方卻說若取消訂單，就會一直跟著他。

司機嘗試叫對方拍照以證明他就在車內，然而對方卻表示，兒子已在墓園等候，隨後便說相機沒辦法偵測到他的臉，因此只能發送語音，並稱這是唯一可以給的證據。然而這名司機沒有收到對方的語音訊息，並在毛骨悚然的對話後趕緊取消訂單。

司機載到鬼！他到墓園接客沒見人「卻已上車」　車資變成8片樹葉

▲ 司機載客後清點當天收入，皮包內竟然有8片樹葉。（圖／翻攝自中國報）

這起經歷曝光後，大批網友都認為司機被惡搞，紛紛建議他向公司投訴，甚至有網友笑稱「Z世代的鬼」已經學會使用智慧手機通訊了。先前也有一名女網友發文分享類似狀況，她的丈夫從事Grab司機，每天休息前都會清點當天的載客收入。不料當天丈夫打開皮包時，發現其中8令吉（約新台幣63.2元）竟然變成了樹葉。

女網友提到，根據丈夫回憶，當天那名女乘客的口音聽來應該是來印尼，而且她的行為很詭異，不但在車上一直笑，還發出詭異聲音，連車子開過坑洞時也笑得很開心。網友紛紛認為這名女網友的丈夫應該是遇到「鬼」了；但她卻認為，丈夫應該遇到的是人，對方應該是在練習「金錢催眠」之類的魔術。

除此之外，原PO表示這不是丈夫第一次遇到靈異事件。過去他曾載過一名老太太，要到目的地前會先經過一處墓地，不料快抵達時，車上的導航卻一直要他開向墓地，抵達目的地發現後座已空無一人，如今回想起來仍毛骨悚然。

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