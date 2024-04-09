噁男分租套房「偷拍人妻洗澡」　被抓包秒刪影片裝傻！遭判坐牢

▲人妻洗澡遭到分租的男室友偷拍。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

一名住在新加坡的菲律賓籍男子為逞性慾，竟趁著男性室友外出時，偷拍對方的老婆洗澡。受害的人妻洗澡洗到一半抬頭，發現有人拿著一支手機從門的上方縫隙伸進浴室，嚇得大喊「是誰偷拍」。犯案男子一度佯裝不知情，但最後仍被法官判處25天監禁。

根據新加坡《新明日報》，48歲菲律賓籍男子法蘭西斯與一對新加坡夫婦分租一間套房，他獨自住一間房間，夫婦二人則同住在另一間房。

案件發生在2023年4月29日下午，法蘭西斯在房內喝下2罐500cc的啤酒後，想要如廁，但走到廁所時發現38歲新加坡籍人妻的拖鞋擺在廁所門外，一聽之下得知原來是她正在洗澡，於是心生歹念，將手機偷偷伸進廁所門上方空隙，用鏡頭對準廁所內部拍攝。

法蘭西斯就這樣大膽地偷拍受害人洗澡，直到對方洗頭時，頭往上一抬，才看見有手機對著自己的裸體，驚恐地大喊「是誰？為什麼要錄我？」法蘭西斯趕快逃回房間，並且迅速刪除了偷拍影片，還將手機設定重置。

受害人趕緊沖淨身體，包著浴巾跑出浴室後大吼，「怎麼回事？為什麼有人在錄我影片？」從房間走出來的法蘭西斯竟還大言不慚地說自己不知情。

受害人的丈夫接到電話趕回家後，隨即報警處理。在警方盤問下，法蘭西斯才坦承偷拍，當場遭到逮捕。雖然律師在法庭為被告求情說，他之所以刪除影片正是因為知道自己犯下錯誤，但他最終仍被法官判處25天有期徒刑。