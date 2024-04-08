各國陰莖尺寸排行「台灣名次曝光」！　勝過香港、新加坡

▲外國網站調查多國男性的陰莖平均尺寸。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國數據機構「worlddata.info」調查全球88國男性陰莖平均尺寸，位於南美洲的厄瓜多（Ecuador）以平均勃起長度17.61公分奪冠，台灣則以12.6公分排在第75名，勝過新加坡、香港等，柬埔寨則以10.4公分墊底。

在此排行榜中，厄瓜多成為陰莖尺寸最大的國家，非洲的喀麥隆（Cameroon）以16.67公分位居第二，位於南美洲的玻利維亞（Bolivia）則以16.51公分列為第三。

除了前三名之外，第四名至第十名依序為蘇丹、海地、塞內加爾、甘比亞、荷蘭、古巴、尚比亞，其中大多分布在非洲及中南美洲，只有荷蘭是歐洲國家。

▲台灣勝過印尼、新加坡、馬來西亞等。（圖／翻攝worlddata.info）



至於台灣則以12.6公分排在第75名，輸給日本（13.56公分）、南韓（13.16公分）、中國（13.07公分），但勝過印尼（11.67公分）、新加坡（11.53公分）、馬來西亞（11.49公分）、越南（11.47公分）、泰國（11.45公分）、香港（11.19公分）等。

《每日郵報》報導，德國研究人員審視超過40份近期研究，分析來自88國、數千名男性的生理資訊後，才製作出這份排行榜。這些數據都經過獨立核實，並且盡可能避免採納男性「自我通報」陰莖尺寸的資料。

研究人員表示，他們努力尋找陰莖長度與身高之間的關係，但「只有少數研究能夠建立體型與陰莖長度之間的關聯性。如果有的話，這種關聯性也微不足道。一些研究甚至明確指出，他們沒有發現任何關連性。」

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