快訊／往沖繩航班「全數折返」！　那霸機場停止起降

▲3日上午飛往那霸機場的航班全數折返。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合外電報導

台灣3日上午7時58分發生規模7.2地震，各地災情慘重，而日本沖繩縣也有多處觀測到震度4，氣象廳更一度發布海嘯警戒，呼籲民眾即刻避難。受到地震影響，飛往沖繩的航班全數折返，那霸機場也宣布停止一切起降，並疏散旅客。

綜合日媒報導，地震發生後，全日空一架在當地時間8時5分（台灣時間7時5分）從福岡飛往沖繩的航班隨即決定折返。另一架於當地時間上午8時（台灣時間7時）從福岡出發、飛往沖繩的天馬航空（スカイマーク）航班也立刻更改目的地，改降落於鹿兒島，目前尚未決定何時返航。

國土交通省那霸機場事務所表示，那霸機場自當地時間上午9時25分起（台灣時間8時25分）全面停止民航機的起降。而在那霸機場的旅客、職員以及飛行員則暫時前往機場3樓以上安全的場所避難。

全日空、日本航空則宣布，前往那霸、石垣島、宮古島等的航班全數折返回出發機場，或是改降落於其他機場。此外，由於宮古、石垣一度發布海嘯警報，因此前往沖繩、奄美大島等航班3日上午將全面取消。

仙台機場也宣布，受到地震影響，原定當地時間上午11時55分起（台灣時間10時55分）飛往沖繩的航班已經停止辨理搭機手續。