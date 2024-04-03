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中菲南海嚴重對峙　菲律賓設「國家海事委員會」調整海上防衛策略

▲▼ 菲律賓前參謀總長森蒂諾（Andres Centino）。（圖／翻攝PIO Palawan臉書） 

▲菲律賓前參謀總長森蒂諾（Andres Centino）2日說，在菲國部分海域緊張局勢加劇的情況下，通過「海洋區域法案」並制定國家海洋戰略，變得前所未有的迫切。（圖／翻攝PIO Palawan臉書）

文／中央社

中菲兩國3月在南海發生近年來最嚴重對峙衝突後，菲律賓總統小馬可仕2天後簽署行政命令，創立國家海事委員會以整合各部會，應對菲律賓海上主權和國家安全面臨的各項問題。

菲律賓大學法學院和海洋事務與海洋法研究所等單位今天舉行研討會，討論菲國參議院2月三讀通過的「海洋區域法案」（Maritime Zones Bill）。菲律賓前參謀總長森蒂諾（Andres Centino）、澳洲駐菲代理大使柯里特（Moya Collett）等人出席。

森蒂諾現任菲律賓「海事問題總統辦公室」（POMC）主任，任務是直接向小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）報告影響菲國海上安全的重大緊急事項和問題。

森蒂諾致詞表示：「去年以來，我們觀察到中方的侵略行為持續升級。」

他指出，菲律賓海巡艇護送補給船前往仁愛暗沙時，從前尾隨盯梢的中國船隻大約只有3艘，但現在中方部署越來越多船隻前來干擾阻撓。菲國最近這次補給任務，中方在仁愛暗沙周邊部署近10艘船，且外圍部署更多中國船隻。

馬尼拉當局於1999年刻意將一艘二戰時期的登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。

中華民國、中華人民共和國和菲律賓都主張擁有仁愛暗沙和黃岩島（又稱民主礁）等南海地物主權。北京當局近年來持續部署海警與海上民兵船攔阻菲國船隻靠近仁愛暗沙，阻撓菲方運送補給。

森蒂諾說，現在除了中國海警和民兵船，連解放軍海軍艦艇都出現在中國船艦群中。

中央社記者3月23日在仁愛暗沙附近直擊，中方船艦群罕見地出現中國海軍遠洋拖輪「南拖195」。

其次，森蒂諾說，過去中國船隻在距仁愛暗沙3、4英里處，才開始尾隨攔阻菲方船隻；現在中國船艦從距離仁愛暗沙9到10英里處就開始尾隨菲船，甚至從距仁愛暗沙超過15英里遠的仙賓礁，就開始盯梢尾隨。

他表示，最令人警惕不安的是，中方過去採取低風險的船隻攔截，或用雷射光瞄準菲律賓船隻，雖然具有爭議，但實際上不會造成傷害。現在中方用船身撞擊菲國船艦，或噴射巨量高壓水柱，「全力直接攻擊我們的船隻，明顯意圖對船上乘客造成損傷與傷害」。

森蒂諾說：「在我們部分海域緊張局勢加劇的情況下，通過海洋區域法案並制定國家海洋戰略，變得前所未有的迫切。」

根據菲國參議院聲明，「海洋區域法案」規定菲律賓政府可行使主權和管轄權的群島邊界、內水和專屬經濟海域。這項法案也強調馬尼拉當局對「西菲律賓海」專屬經濟海域及班哈姆高地（Benham Rise）的主權權利和管轄權。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

班哈姆高地位於呂宋島東北方海底，這片海域被認為蘊藏豐富漁業和海底油氣資源。馬尼拉當局認定此處為菲國領土，但北京存有異議，曾多次派遣研究船到此探勘。

中國外交部發言人毛寧3月5日說：「菲律賓參議院通過的所謂海洋區域法案，妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益。中方對此堅決反對，已向菲方提出嚴正交涉。」

另外，商業鏡報（BusinessMirror）報導，森蒂諾今天在研討會後受訪表示，中國攔阻菲律賓赴仁愛暗沙補給的動作升級，顯然促使小馬可仕創立國家海事委員會（NMC），以重新調整菲國海上防衛策略。

菲律賓新聞社（PNA）報導，根據小馬可仕3月25日簽署的行政命令，將菲律賓國家海岸監測中心（NCWC）改組為國家海事委員會，負責制定政策和戰略，以整合國家海上安全相關權力與職能，成員包括菲律賓國防部、外交部、農業部、能源部、環境部等部會首長。

小馬可仕說，在「一系列重大挑戰不僅威脅國家領土完整，且威脅菲律賓人和平生存」之下，加強國家海上安全和領域意識，對全面應對影響菲律賓國家安全、主權和廣大海域海洋管轄權等問題至關重要。

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