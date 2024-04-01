夜貓弟從早睡到晚！哥開門驚見「全身僵硬發黑」嚇壞　恐怖真相曝

▲15歲少年被發現時早已身亡。（示意圖／123RF）

圖文／CTWANT

由於現代人手機不離身的關係，就連在睡覺前也是想刷個幾下手機，這也讓不少民眾習慣睡覺時讓手機就這樣放在床頭上充電。而日前泰國就因此傳出一起命案，一名少年在睡覺時讓手機在旁邊充電，結果手機意外發生爆炸，少年因此喪命。而其胞兄一直以為弟弟在房間內睡覺，一直到下午開門後，才看到皮膚變黑、身體僵硬的弟弟。

根據《khaosod》報導指出，整起事件發生於上（3）月30日下午6點左右，泰國暖武里府警方接獲通報，指稱當地一名男孩倒臥在自家的臥房中死亡。警方獲報後，隨即與法醫一同前往現場，就看到一名15歲的男孩皮膚發黑、全身僵硬的倒臥在床鋪上。

經由警方與法醫檢驗後，發現該名男孩僅穿著短褲，右臂上有類似電擊的燒傷，而一旁的手機充電線上有出現燒焦的黑痕，法醫推估，該名少年的死亡時間至少超過8個小時。

▲警方在少年的屍體旁，發現一條有燒焦痕跡的充電線。（示意圖／pixabay）

死者的哥哥向警方表示，因為弟弟是習慣夜生活的夜貓子，自己上午8點起床後，看到弟弟還躺在床上一動也不動，就很直覺地以為弟弟還在睡覺，所以順手拔了弟弟的充電器插頭後就離開。一直到傍晚5點左右，哥哥想說弟弟怎麼還沒起床，就前往房間查看，這時候才注意到弟弟的皮膚已經開始變黑，身體開始僵硬。

意識到弟弟死亡後，哥哥第一時間就馬上打電話通知母親，後續在母親的要求下，哥哥才馬上打電話報警。目前該名少年的屍體已經被警方帶走，準備進行屍檢，希望能以此確定少年切確的死因。

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