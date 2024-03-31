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猴子大軍佔領小鎮！爬車闖家「劫食」整座城癱瘓　泰警受不了出手

▲▼華富里的猴群已完全佔據這座城市，並導致交通混亂。（圖／翻攝自Reddit）

▲華富里的猴群已完全佔據這座城市，並導致交通混亂。（圖／翻攝自Reddit）

記者葉睿涵／編譯

泰國旅遊小鎮華富里（Lopburi）近日出現了令人震驚的現象，數百隻猴子完全佔據了這座城市，導致城內交通癱瘓，多人受傷。龐大的猴群不僅在街上橫行、偷竊食物，還會對人類發動攻擊，導致當地警方不得不緊急採取行動。

據《太陽報》報導，華富里目前約有1萬多隻猴子，其中居住在老城區的猴群約有2200多隻。不過，猴群近幾個月來變得越來越好鬥，頻頻闖入商店和民宅、攻擊人類、偷竊食物、破壞財物，為當地居民和遊客造成威脅。

除此之外，猴子們還會踩上汽車車頂，從車龍裡穿越馬路，引發交通混亂，導致警方不得不出動彈弓和麻醉槍來對付這些「危險」的猴子。與此同時，政府部門還在各處放置了籠子，希望能抓住一些糟糕的「猴子犯人」。

據悉，獵人過去曾用鎮靜子彈，試圖要抓住這些具有威脅性的獼猴，但由於鎮靜劑發作需要時間，猴子可能會逃到地方，並對人類造成威脅，因此警方決定成立特別部隊，專門打擊具有攻擊性的野生猴子。

市政府表示，被捕獲的猴子將被釋放到野生動物救援中心進行絕育，以控制猴群的數量。一名當地居民對這些猴子的行為感到擔憂，「這些猴子甚至已經開始搶走學生的手機，我們上前去追，卻什麼也做不了，因為這些猴子爬得太高了。」

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