美空軍一號物品「頻神秘消失」　白宮發聲追討：別再偷了

▲美國空軍一號。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

「空軍一號」是美國總統專屬座機，大批記者經常隨行採訪，但今年2月總統拜登結束西岸行程後，專機經清點竟然發現記者區少了部分物品。白宮不得不發布最後通牒，要求記者別再帶走「紀念品」。

綜合外電報導，消失的物品包括品牌枕頭套、玻璃杯及鑲金邊的盤子等，白宮記者協會因此發布消息警告，從空軍一號上帶走物品的行為是明令禁止的。該協會2月寄給記者們的電郵中直指，這種行為對記者群體的影響不佳，必須停止。

其實隨行記者們經常能夠拿到空軍一號上印有美國總統徽章的「M&M」巧克力盒，但多年來，「順」走有空軍一號LOGO的物品包括毛巾、刀具等，早已司空見慣。

白宮記者協會一員的《美國之音》記者可瑪多夫斯基（Misha Komadovsky）表示，多趟下來的隨行及者行程，他已經私下蒐集了不少機上的物品，「我蒐集這些東西並沒有讓任何人丟臉或做出不對的行為」，他拿出一個從機上帶下來的紙杯說，他只是單純忘記把這些東西丟掉而已。

對於印有美國總統徽章的「M&M」巧克力盒，可瑪多夫斯基說，他們就是印有精美包裝的普通「M&M」巧克力。

空軍一號又被白宮稱為「總統的空中辦公室」，機艙內共有3層，地面積約為4000平方英尺（372平方公尺）。