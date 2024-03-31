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川普PO影片「拜登慘被五花大綁、丟後車廂」　挨批煽動暴力

▲▼川普發布的影片中有一輛皮卡車貼著拜登手腳被綑綁的圖案，遭抨擊是在煽動暴力。（圖／翻攝自X）

▲川普發布的影片中有一輛皮卡車貼著拜登手腳被綑綁的圖案，遭抨擊是在煽動暴力。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國前總統川普29日在他的社交媒體平台Truth Social分享一段影片，內容是一輛開在路上的皮卡車，尾門印著總統拜登手腳被綁、側躺在車斗的圖案，上頭還寫著「川普 2024」的字樣。拜登競選團隊痛批，川普此舉是在煽動政治暴力，並且再次抨擊2021年1月6日川普支持者襲擊國會山莊的事件。

根據BBC、CNN報導， 川普在29日下午發布影片，並附上一串文字稱影片拍攝於28日紐約長島（Long Island），那天他曾出席一名在臨檢時殉職的紐約警察的追悼會。影片中有2輛車開在高速公路上，車上插滿美國國旗與支持警方的旗幟和貼紙，但第2輛車的後斗尾門上卻印有拜登被綁的肖像圖案與「川普2024」的競選標語。

圖案上的拜登雙手遭反綁在後，身體被繩子繞了數圈，雙腳屈膝，在腳踝處被綑綁，整個人側躺在車後斗中，表情悲傷。

對此，拜登競選團隊發言人泰勒（Michael Tyler）表示，「川普經常煽動政治暴力，人民是時候該認真看待他這些行為了，問問1月6日為保護我們的民主而遭到襲擊的國會警察就知道了。」2021年1月6日在川普宣稱2020總統大選被「竊取」不承認敗選之後，川普的極端支持者們闖進國會山莊，試圖阻止美國國會宣布選舉結果。

為了重返白宮，川普加強言論力度，他經常將參與國會暴動案而被定罪的人稱呼為「人質」。川普3月曾在演說中痛批，拜登接觸的一切都會變成屎（sh**），又在俄亥俄州表示如果他2024年落選，美國汽車業與全美將發生「大屠殺」（bloodbath）。另外，川普去年12月也曾說移民正在「毒害美國的血統」，並引用俄國總統普丁的說法稱拜登是對民主的威脅。

當拜登競選團隊批評這些言論時，川普反過來指責是拜登陣營和媒體斷章取義。針對發布拜登被綑綁意象的影片一事，川普競選團隊發言人史蒂文•張（Steven Cheung）回應，「民主黨人和瘋掉的神經病們不僅呼籲對川普與他家人實施惡劣暴力，實際上也在利用司法制度來當作對付川普的武器。」

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