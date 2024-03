川普PO影片「拜登慘被五花大綁、丟後車廂」　挨批煽動暴力

▲川普發布的影片中有一輛皮卡車貼著拜登手腳被綑綁的圖案,遭抨擊是在煽動暴力。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國前總統川普29日在他的社交媒體平台Truth Social分享一段影片,內容是一輛開在路上的皮卡車,尾門印著總統拜登手腳被綁、側躺在車斗的圖案,上頭還寫著「川普 2024」的字樣。拜登競選團隊痛批,川普此舉是在煽動政治暴力,並且再次抨擊2021年1月6日川普支持者襲擊國會山莊的事件。

根據BBC、CNN報導, 川普在29日下午發布影片,並附上一串文字稱影片拍攝於28日紐約長島(Long Island),那天他曾出席一名在臨檢時殉職的紐約警察的追悼會。影片中有2輛車開在高速公路上,車上插滿美國國旗與支持警方的旗幟和貼紙,但第2輛車的後斗尾門上卻印有拜登被綁的肖像圖案與「川普2024」的競選標語。

圖案上的拜登雙手遭反綁在後,身體被繩子繞了數圈,雙腳屈膝,在腳踝處被綑綁,整個人側躺在車後斗中,表情悲傷。

Shocking, even for the depraved monster that he is. Trump has posted a video on Truth Social that depicts an image of President Biden tied up and bound in the back of a pickup truck. pic.twitter.com/l7wPWbTv3j