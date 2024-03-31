前方吃緊後方緊吃　烏軍軍官辦公室「舌戰」多女！激情影片網瘋傳

▲俄烏戰爭打不停，沒想到前線交戰時刻，後方烏克蘭一位高級軍官卻在辦公室激情不斷。



圖文／鏡週刊

俄烏戰爭打不停，沒想到前線交戰時刻，後方烏克蘭一位高級軍官卻在辦公室激情不斷，多線展開與不同女同事熱吻，據傳這些行為被俄羅斯情報部門監聽後曝光。

根據《voxnews》報導指出，烏克蘭首席軍事委員亞爾莫舍維奇（Rivne Oleksandr Yarmoshevich）遭揭露在辦公室與多女舉止親密，肆無忌憚「舌戰」交換口水，涉入的女同事人數不止一人。從影片中顯示，亞爾莫舍維奇在處理公事之餘，輪流與女同事親密擁吻，有些是淺淺啄吻，有些則是抱到難分難捨，馬拉松式的深吻，甚至靠到牆上或坐在椅子上熱吻。

據悉，亞爾莫舍維奇主要負責新兵招募工作，卻被發現在辦公室亂搞男女關係，淫亂激吻的行為曝光後，相關單位已啟動調查程序。據傳，亞爾莫舍維奇因涉嫌叛國行為已逃離烏克蘭，可能潛逃至西班牙。

至於這段影片的來源，初步調查顯示出現在一個親俄的Telegram頻道上，背後可能牽涉俄羅斯情報部門的操作。

Ordinary working days of the chief military commissar of Rivne Oleksandr Yarmoshevich



In the video he is kissing his colleagues (different ones). The ground forces are conducting a special check on this fact. pic.twitter.com/RdES9HSt4a — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

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