前方吃緊後方緊吃　烏軍軍官辦公室「舌戰」多女！激情影片網瘋傳

圖文/鏡週刊

俄烏戰爭打不停,沒想到前線交戰時刻,後方烏克蘭一位高級軍官卻在辦公室激情不斷,多線展開與不同女同事熱吻,據傳這些行為被俄羅斯情報部門監聽後曝光。

根據《voxnews》報導指出,烏克蘭首席軍事委員亞爾莫舍維奇(Rivne Oleksandr Yarmoshevich)遭揭露在辦公室與多女舉止親密,肆無忌憚「舌戰」交換口水,涉入的女同事人數不止一人。從影片中顯示,亞爾莫舍維奇在處理公事之餘,輪流與女同事親密擁吻,有些是淺淺啄吻,有些則是抱到難分難捨,馬拉松式的深吻,甚至靠到牆上或坐在椅子上熱吻。

據悉,亞爾莫舍維奇主要負責新兵招募工作,卻被發現在辦公室亂搞男女關係,淫亂激吻的行為曝光後,相關單位已啟動調查程序。據傳,亞爾莫舍維奇因涉嫌叛國行為已逃離烏克蘭,可能潛逃至西班牙。

至於這段影片的來源,初步調查顯示出現在一個親俄的Telegram頻道上,背後可能牽涉俄羅斯情報部門的操作。

Ordinary working days of the chief military commissar of Rivne Oleksandr Yarmoshevich



In the video he is kissing his colleagues (different ones). The ground forces are conducting a special check on this fact. pic.twitter.com/RdES9HSt4a