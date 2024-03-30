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波蘭總理警告：歐洲進入戰前時代　未來2年決定一切

▲▼ 波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭總理圖斯克警告歐洲進入戰前時代，俄羅斯可能把音樂會恐攻事件當藉口，升級俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在德國世界報（Die Welt）29日刊出的報導中警告，當今的歐洲正處於「戰前時代」（pre-war era），在面對俄羅斯構成的威脅之前，歐洲還有很長一段路要走，「戰爭已不再只是過去的概念，這是真實存在的，且從2年前就已經開始，目前最令人擔憂的就是任何情況都有可能發生。自1945年以來，我們從未見過這樣的局面」，未來兩年將決定一切。

CNN、法廣報導，圖斯克認為歐洲目前尚未做足準備，為了整個歐洲大陸，烏克蘭絕對不能被俄羅斯擊敗。他稱，儘管知道這樣的說詞聽起來很可怕，特別是對年輕這一代的人，但「一個新的時代已經開始：戰前時代，我沒有誇張，這一天比一天變得更加明顯。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，戰火衝擊冷戰之後的地緣政治秩序，也讓俄羅斯與西方的關係陷入新低點。歐洲各國領導人與軍方官員越來越擔憂，衝突範圍可能擴及其他國家，即便總統普丁一再否認意圖攻擊北約國家。

這迫使歐洲歷經數十年不斷削減軍事預算之後，嚴肅面對國防問題，像是瑞典與芬蘭近期加入北約、摩爾多瓦加速入歐盟、愛沙尼亞與立陶宛國防經費超過北約設定的2%目標，由法國、德國、波蘭組成的「威瑪三角」（Weimar Triangle）重整軍備防範俄羅斯侵略，夾在德國與俄羅斯之間的波蘭今年軍事預算超過其GDP的4%，是北約規定的兩倍。

圖斯克表示，儘管歐洲努力加強防務，但還有很長的一段路要走，國防必須獨立且自給自足，同時與美國維繫強大聯盟關係，「我們必須盡可能多為烏克蘭購買裝備彈藥，因為我們正生活在二戰結束以來的最關鍵時刻，未來2年將會決定一切，如果不能提供烏克蘭足夠裝備彈藥，如果烏克蘭輸了，歐洲沒有人會感到安全。」

圖斯克也警告，普丁可能會把音樂會恐攻事件當作藉口，升級俄烏戰爭。

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