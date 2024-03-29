快訊／小林製藥遭疑「內線交易」！拖2月才公布　社長親上火線回應

記者王佩翊／編譯

日本小林製藥29日下午2時召開對外記者會，而這也是紅麴保健品爆發死亡案例後的首次記者會。然而在記者提問環節時，小林製藥被問到，從第1起通報案例出現後，拖了2個月才正式對外公布，並宣布召回，是否涉及內線交易。對此社長則親上火線回應。

紅麴風波爆發後，小林製藥股價暴跌，因此也引發股東不滿。而在記者會提問環節中，一名來自中國的記者質疑，小林製藥明明1月就收到通報，但3月才宣布召回旗下3款紅麴保健品，是否是蓄意為之，故意讓內部人士在消息爆發、股價下跌之前，先行脫手，也就是涉及內線交易。

對此，小林製藥表示，該公司接獲醫師通報相關案例的時間點是1月15日至2月1日間，僅有負責安全管理業務的同仁得知相關資訊，並無內部人涉及。

2月5日起，安全管理部門開始與負責品管的品質保證部門（QA）、品質控制（QC）等確認產品是否有問題，並重新進行出廠前檢測。安全管理部門也與研究部門一同討論，是否是紅麴中的有效成分聚酮化合物與檸檬黃青黴造成影響，另外檢測是否有不明異物混入等。

小林製藥強調，這些過程都是一般情況下，遇到產品可能有異物等售後問題時會進行的正常檢測，因此可以排除與內線交易有關。

小林製藥社長小林章浩強調，確認回收的確是最可能涉及內線交易的時間點，但是他深信該公司已對內部人、內線交易進行充分的員工教育，因此相信公司內部不會發生這類事件，嚴正否認。