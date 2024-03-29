紅麴奪命可能原因曝！　小林製藥：不排除黴菌產生「未知物質」

▲ 已有5人食用小林製藥紅麴保健品後身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本累計5起服用小林製藥紅麴保健品後死亡的案例，另有114人住院治療。社長等4名高層29日召開記者會，針對紅麴可能致病的原因坦承，不排除是生產過程中黴菌污染造成，但仍有待進一步確認。

綜合《每日新聞》及FNN等日媒，小林製藥高層29日召開記者會，保健食品事業部食品類負責人梶田恵介表示，目前無法排除致病物質是由黴菌產生的可能性，但尚無確切證據，希望能夠盡快查明。

服用紅麴保健品後死亡及住院的患者多出現腎臟疾病，原因尚不清楚。社長小林章浩此前於22日的記者會上表示，產品可能混入「預料之外的未知成分」，結構與黴菌類相似。

梶田恵介稍早在記者會上進一步說明，「如果是我們設想的化合物的話，有可能是由黴菌產生」，但尚未完全確定。

由於紅麴中加入各種成分，目前尚無法排除是這些成分和這項未知物質發生某種相互作用後產生不良影響的可能性，該公司將向國家研究機構提供相關資料，以查明是何種物質。

當被問及是否可能是從外部混部的黴菌污染造成，執行董事山下健司則表示，由於紅麴菌本身也是一種菌，因此並非完全不可能。