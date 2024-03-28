逆向三寶騎士「噴飛10公尺」影片曝！　　警車目睹卻開走

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼加里曼丹中部普朗比紹縣，一名機車騎士日前在道路上高速逆向行駛，遇到廂型車迴轉閃避不及，直直撞上分隔島，連人帶車噴飛超過10公尺後重墜地面。

▲印尼逆向三寶騎士自撞分隔島。（圖／翻攝Ｘ，下同）



綜合印尼媒體報導，事件發生在3月22日中午，路邊監視器畫面顯示，當時一輛黑色廂型車正在分隔島缺口迴轉，突然對向出現逆向高速騎行的機車騎士。騎士為了閃避不慎撞上分隔島，整個人噴飛空中，飛出了監視器的拍攝範圍，機車也撞出碎塊，重墜在地。

事故發生後，廂型車後方的警車也跟著迴轉，員警竟然沒有下車查看或有任何其他動作，還因為迴轉距離抓不好，必須倒車再轉，接著就離開了。當局後來表示，機車騎士逆向騎行，發生車禍後已經緊急送醫。

影片在社群網站上流傳，部分網友猜測，騎士應該是因為逆向又看到警車才會分心，也有不少網友揶揄，「車騎不好不意外，連警察都不會開車了」、「至少警察開車沒出意外」、「警察：哇塞好嚴重，OK我先閃了。」還有網友問，「為什麼警車沒有停下來幫忙」，另一名網友回答，「大概是午餐時間到了」。