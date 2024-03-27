達利號以「特定角度」撞斷橋墩　美50年大橋坍塌對比照曝光

▲凱伊橋24日（下圖）與26日遭達利號撞擊（上圖）對比圖。（圖／路透，下同）



實習記者任庭儀／編譯

美國馬里蘭州26日凌晨發生一起貨輪撞橋事件，重達13萬噸的達利號（Dali）失去動力後撞上其中一座橋墩，致使接近50年歷史的凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）當場斷成多截倒塌。橋樑專家分析，由於達利號恰好撞上其中一座橋墩，導致整座橋失去支撐，引發了這場悲劇。

根據《華盛頓郵報》報導，國際橋梁維護與安全協會（IABMS）主席、賓州理海大學（Lehigh University）橋梁工程與風險教授弗蘭戈波爾（Dan Frangopol）指出，「只要橋墩被破壞，基本上整個結構就會倒榻，不可能在被撞後重新分配負重，原設計無法預防這些事。」

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）土木與系統工程教授謝佛（Benjamin W. Schafer）說，沒有哪個橋墩能承受這種貨櫃船的撞擊，「橋梁只有兩個橋墩支撐，一個都不能少。」他認為這起事故顯示出基礎建設的漏洞，但不是因為橋梁倒榻，而是航運業應對事故發生應該更有系統，以確保船舶在失去動力時不偏離軌道。

英國結構工程師、橋梁設計師費斯（Ian Firth）表示，自1980年代起，工程師會在橋墩周圍設置一種叫做「海豚」的緩衝設施，能使偏離航線的船隻撞上後轉向，遠離橋墩以免悲劇發生。費斯說，從照片中看到凱伊橋的每一側都有這樣的小型圓形裝置，不過它們體積過小仍不足以保護橋梁。

費斯分析，達利號在撞上橋前似乎已偏向一側，以5至6節的速度（約每秒3公尺）撞上其中一座橋墩，產生相當於數千噸的撞擊力，橋梁根本不可能抵禦，才導致後續悲劇。