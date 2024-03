愛犬在後院狂挖土　男好奇拔出「30公分未爆彈」嚇：埋了好多年

▲寵物犬竟然挖出未爆彈。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名男子意外在自家後院發現未爆彈。男屋主表示,他在院子與寵物犬玩耍時,發現寵物犬拼命挖土,拔出異物一看竟然是一顆生鏽未爆彈,把他嚇了一大跳。

當地警方表示,男子馬修(Mathew Sims)20日在傑克森維爾市(Jacksonville)15街自家後院,與小狗寶貝(Baby)玩耍時,寵物犬意外挖出一顆陳舊的生鏽未爆彈,長約30公分、重量約4.5公斤。

