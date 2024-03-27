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愛犬在後院狂挖土　男好奇拔出「30公分未爆彈」嚇：埋了好多年

▲▼狗,寵物,挖土,玩沙。（示意圖／達志影像）

▲寵物犬竟然挖出未爆彈。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子意外在自家後院發現未爆彈。男屋主表示，他在院子與寵物犬玩耍時，發現寵物犬拼命挖土，拔出異物一看竟然是一顆生鏽未爆彈，把他嚇了一大跳。

當地警方表示，男子馬修(Mathew Sims)20日在傑克森維爾市(Jacksonville)15街自家後院，與小狗寶貝(Baby)玩耍時，寵物犬意外挖出一顆陳舊的生鏽未爆彈，長約30公分、重量約4.5公斤。

馬修表示，寶貝當時突然在後院圍欄附近開始挖土，他擔心寵物犬可能會撿不乾淨的東西回家所以上前查看，結果看到土裡面埋著一個生鏽物，「當我把那個東西從土裡拔出一半時，我突然知道那是什麼了，所以我輕輕地把東西放回去」。

警方接到報案後，立即疏散附近住戶離開家中，並且派遣拆彈小組前往現場，最後成功把這個老舊未爆彈安全撤除，根據未爆彈腐蝕程度，應該已經埋在地下很多年。

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