南韓鴕鳥逃脫！　通勤車陣中暴走狂奔「與公車競速」

▲韓國京畿道城南市今日上午發生鴕鳥逃脫案件，不少民眾直擊鴕鳥在大街上奔跑。（合成圖，均翻攝自X）

圖文／鏡週刊

韓國京畿道城南市一處大街上今（26日）上午出現一隻奔跑的鴕鳥，正值通勤時間，不少準備上班的民眾目睹鴕鳥在車陣中狂奔，拍照上傳網路，當地警消獲報後已順利捕獲鴕鳥。

綜合韓國媒體報導，京畿道城南市一處街道今日上午9時許，有民眾目睹鴕鳥在大街上狂奔，嚇得緊急通知警消處置，該位民眾也拍下鴕鳥在大街上奔走的影片，寫下，「請小心城南的鴕鳥」「鴕鳥的速度又快又猛」。透過影片可見，鴕鳥在大街上快速奔跑，身長與車輛等高，一旁還有公車及轎車穿梭，相當危險。

깜박이도 안키고 차선 바뀨고 운전 뭐 같이 하는 타조.. 여정의 끝은 어디일까 pic.twitter.com/2o3gFVcBqz — 만두와조이 (@Mandu_Joy) March 26, 2024

當地警消獲報後隨即出動搜尋逃脫的鴕鳥，後來順利於上午10時許在一處工廠捕獲，據了解，該鴕鳥是從附近的生態體驗中心逃脫，已安全被送回體驗中心安置，此次鴕鳥逃脫事件並未造成任何人員傷亡。

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