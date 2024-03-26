日女站壁賣淫11個月賺844萬　她辯稱多重人格「心中另一個人做的」

▲日本大阪女子站壁賣淫被捕，她卻辯稱那人不是自己，「是內心中另一個人」所為。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本大阪市3名女子因在街頭「站壁」賣淫，於21日遭到大阪警方依違反性交易防治法嫌疑逮捕，11個月賺取將近台幣844萬元。沒想到，其中一名27歲女子卻否認罪嫌，還說站壁的不是她本人，而是「她心中的另一個人」。供詞意外引發日本網友討論，有人批評「如果這個理由可以的話，所有人都可以逃過了」。

根據日媒富士新聞網報導，3名被捕的女子都在風俗店上班，年齡介於19歲至27歲，警方認為她們涉嫌從2月至3月以賣淫為目的在大阪市北區太融寺町的街頭站著招攬嫖客，即所謂「站壁」。一次性交易價碼為1.5萬日圓（約新台幣3160元），其中一人11個月賺了4000萬日圓（約新台幣843.8萬元）

面對警方調查，有2人坦承賣淫，但其中一名27歲女嫌則否認罪行，還說「站在那裡的是我的分離者，是『在我心中的某一個人』」。不過，3人都坦承賺來的錢大多都花在了牛郎公關店，或是美容整形的費用。

據日媒FLASH報導，女嫌供詞在日網引發騷動，網友們紛紛留言，「我認識的某個人也曾被牛郎強迫賣淫，後來罹患解離性失憶」、「雖然聽起來很蠢，但世上有人真的覺得『心中有某個人』，這類的書籍也很多」、「如果這種理由被認同的話，那所有人都可以無事度過了，而且檢方會起訴，在審判中主張這個法官也不會認可」。另外也有人表示，政府應該從女性在牛郎店欠款太多的根本問題上著手解決。