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1死暴增近80人住院！小林製藥紅麴保健品出包　將見死者遺屬

▲▼小林製藥紅麴保健品「吃了致腎病」，回收10萬瓶日本酒。日本住院增至26人。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）

▲小林製藥紅麴保健品風波至今已1死，近80人住院。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本小林製藥26日表示，一名高齡消費者服用含紅麴成分的保健食品近3年罹患腎病後身亡，並證實服用紅麴保健品出現健康損害住院治療者增加約50人，合計近80人住院中。針對死亡個案，小林製藥計畫26日與死者遺屬會面，詢問詳細經過。

日媒NHK、ABC NEWS等報導，小林製藥紅麴保健品風波越滾越大，其實公司早在今年1月就陸續接獲相關病例的通報，直到3月22日宣布主動回收停用3項產品，中間已相隔2個月。小林製藥先前接到大量詢問電話，正掌握出現健康損害個案的情況，許多使用小林製藥紅麴原料的食品製造商也陸續宣布回收產品。

在最新這起死亡個案中，這名高齡消費者於2021年4月至2024年2月間連續近3年購買該公司宣布回收的含有紅麴成分保健品「紅麹コレステヘルプ」，一天攝取3粒，今年2月因腎病過世，死者遺屬23日透過郵件聯繫小林製藥，小林製藥於25日確認。小林製藥26日表示，目前正在積極確認事實與因果關係，希望能盡快公布相關資訊。

另一方面，根據MBS NEWS，部分消費者通報在食用紅麴成分保健食品後出現腎臟機能低下等症狀的住院人數增至26人之後，截至25日為止，又增加約50人住院，合計近80人住院中。

►快訊／服用小林製藥「紅麴保健食品」3年　日本1患者身亡
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