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20歲拳王猝逝！教練PO「遺體合照」掀眾怒　《第一神拳》作者發聲

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 山田上傳親友與坂間遺體的合照。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本輕蠅量級青年拳擊冠軍坂間叶夢本是備受矚目的新星，17日卻傳出在比賽前一天猝逝，得年僅20歲，突如其來的死訊震驚拳擊界。而他的教練等親友23日出席守靈儀式，事後卻上傳和坂間遺體的合照，在網路上掀起眾怒。

綜合日媒Nlab及《日刊體育》，坂間的守靈儀式23日在東京都內的靈堂舉行，出席的都是他生前熟識的友人，包括教練山田武士、拳擊選手中谷潤人、京口紘人、那須川天心及知名漫畫《第一神拳》作者森川讓次。

然而，山田事後在社群平台X上傳在靈堂的大合照，可見眾人圍繞棺材，微笑比出握拳手勢，卻清楚拍攝到坂間遺體臉部，引發眾多網友怒批，「曬遺體照真的是很棒欸」、「不管發揮多大的想像力都無法理解這種行為」、「令人不舒服」、「如果不是遺體照片，而是他生前大家一起在拳擊館的合照就好了」。

森川身為山田所屬的JB Sports拳擊館會長，24日對這起風波發文坦言，「我想有些人會覺得不舒服」，並說明坂間的葬禮要求親友穿便服出席，因為「只要他的遺體還在，感覺就像他還在場上戰鬥」，「希望大家能像看比賽一樣看著他退場」。

坂間的父親得知山田的發文引發爭議後，也曾提議親自出面解釋，但森川強調，「請別打擾他們」，因為家屬仍在努力接受必須與坂間告別的事實。

而山田也在25日刪文道歉，稱他當時是與坂間家屬討論過後才上傳照片，「但對於為大眾帶來困擾，感到非常抱歉」。

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