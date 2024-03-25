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俄音樂廳恐攻4嫌遭嚴重毆打　疑割耳、電擊生殖器逼供畫面曝光

▲▼莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，30歲的拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda）。（圖／路透）

▲莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，圖為30歲嫌犯拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯首都莫斯科近郊「克洛庫斯音樂廳」22日遭恐怖攻擊，造成至少143人死亡。被指控策劃恐攻的4名嫌犯已有2人認罪，他們24日出庭時有被嚴重毆打的傷勢，不僅鼻青臉腫，其中一人耳朵包著繃帶，一人在聽證會上幾乎沒有意識，全程閉眼。英媒指出，網傳影片似乎顯示嫌犯遭到割耳、電擊下體等嚴刑逼供。

根據美聯社報導，莫斯科巴斯曼地方法院（Basmanny District Court）依實施集體恐攻造成多人死亡的罪名，正式起訴4名塔吉克籍嫌犯，包含32歲的米佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）、30歲的拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda）、25歲的法里杜尼（Shamsidin Fariduni），以及19歲的法佐夫（Mukhammadsobir Faizov）。恐怖主義罪刑最重可判無期徒刑，4人遭裁定羈押至5月22日候審。

▲▼莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，32歲的米佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）。（圖／路透）

▲▼32歲嫌犯米佐耶夫眼睛周圍有黑色瘀青，據稱他已經認罪。（圖／路透）

▲▼莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，32歲的米佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）。（圖／路透）

一份法庭聲明指出，其中2名嫌犯米佐耶夫與拉查巴利佐達，在預審中皆已認罪。俄羅斯媒體則稱至少3人以上認罪，與聲明內容有所出入。然而，美聯社指出，這些嫌犯的身體狀況令人懷疑他們遭訊問時是否擁有言論自由。

▲▼莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，19歲的法佐夫（Mukhammadsobir Faizov）。（圖／路透）

▲▼19歲嫌犯法佐夫穿著白色患者服出庭，過程中幾乎意識不清。（圖／路透）

▲▼莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，19歲的法佐夫（Mukhammadsobir Faizov）。（圖／路透）

俄媒在開庭前就曾報導，嫌犯在訊問期間遭到安全部門酷刑折磨，其中一人被割掉耳朵。出庭當天，4人身上都有嚴重瘀傷，包含臉部腫脹、眼周有黑色瘀青，拉查巴利佐達的右耳被用繃帶包紮起來。法佐夫則坐在輪椅上被從醫院帶到法庭上，他穿著患者服，身上有多處傷口，開庭期間還有醫務人員陪同。

▲▼莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，25歲的法里杜尼（Shamsidin Fariduni）。（圖／路透）

▲▼25歲嫌犯法里杜尼臉部明顯腫脹、瘀傷。（圖／路透）

▲▼莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，25歲的法里杜尼（Shamsidin Fariduni）。（圖／路透）

另據英國每日郵報指出，網路上還流傳兩段影片，包含俄羅斯部隊使用80伏特電壓電擊法里杜尼生殖器的畫面，以及拉查巴利佐達耳朵被割後，被迫吃掉自己的斷耳，但他後來吐了出來。然而，網傳消息目前尚無法被證實。

▼拉查巴利佐達疑似遭到割耳。（圖／路透）

▲▼莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭，30歲的拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda）。（圖／路透）

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