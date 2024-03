俄音樂廳恐攻4嫌遭嚴重毆打　疑割耳、電擊生殖器逼供畫面曝光

▲莫斯科音樂廳恐攻案被告24日出庭,圖為30歲嫌犯拉查巴利佐達(Saidakrami Rachabalizoda)。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯首都莫斯科近郊「克洛庫斯音樂廳」22日遭恐怖攻擊,造成至少143人死亡。被指控策劃恐攻的4名嫌犯已有2人認罪,他們24日出庭時有被嚴重毆打的傷勢,不僅鼻青臉腫,其中一人耳朵包著繃帶,一人在聽證會上幾乎沒有意識,全程閉眼。英媒指出,網傳影片似乎顯示嫌犯遭到割耳、電擊下體等嚴刑逼供。

With the invasion of Ukraine, modern Russia embraced the imperialism of the nineteenth century. With the public torture of Moscow terror suspects, Putin’s Russia is now going fully medieval pic.twitter.com/vgqSZIHMS6