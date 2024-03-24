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華裔女英國洗錢狂買珠寶、房產　警破門找到「800億比特幣」

▲▼中國女躲倫敦洗錢比特幣　涉案破千億元「金額史上最大」。（圖／翻攝自英國皇家檢控署）

▲華裔女英國洗錢「狂買珠寶房產」，警破門找到價值800億比特幣。（圖／翻攝自英國皇家檢控署）

記者趙蔡州／綜合報導

一名已經入籍英國的華裔女子原本在餐館打工度日，平日居住在餐館樓上的公寓生活，不料2017年她突然搬進高級住宅、讓孩子就讀昂貴私校，甚至開始大手筆購入房產，因此引起警方注意並上門查緝，發現她竟持有價值20億英鎊（約新台幣800億元）的比特幣，且比特幣的來源都是詐騙集團詐欺所得。

根據英國皇家檢控署（CPS）指出，42歲簡雯（Jian Wen，音譯）2007年從中國移居英國，2018年入籍成爲英國公民。她移居英國後，居住在里茲（Leeds）一間餐館樓上的公寓，平常在餐館打工度日，2015年、2016年全年申報收入為12800英鎊（約新台幣51萬元）和5979英鎊（約新台幣24萬元）。

然而進入2017年後，簡雯的生活突然有了巨大改變，她開始大手大腳的隨意花錢，先是搬到了倫敦北部一處高級社區、擁有6間臥室的房子，每個月的租金就要17000英鎊（約新台幣68萬元），又把兒子送進每學期學費要6000英鎊（約新台幣24萬元）的高級私校就讀。

簡雯同年還想要在倫敦購買一系列昂貴的房產，包含一間價值2350萬英鎊（約新台幣9.4億元），擁有7間臥室且附帶泳池的豪宅，以及一間價值1250萬英鎊（約新台幣5億元），擁有電影院和健身房的住宅，但因為她無法解釋「支付費用的比特幣來源」遭到拒絕，同時也被警方盯上，列出高度關注名單。

警方2018年第一次突襲簡雯的住家進行搜查，不過這次搜查並沒有找到任何關鍵證據，因此決定改為長期追蹤。簡雯隔天（2019年）出國旅行，先是在蘇黎世購買了數萬元英鎊的珠寶飾品，2019年10月、11月她又在杜拜購買了2間價值超過50萬英鎊（約新台幣2千萬元。）房產。

▲▼比特幣、加密貨幣、虛擬貨幣。（圖／路透）

▲警方突襲簡雯的住家，查扣6.1萬枚比特幣。（圖／路透）

經過多年的追蹤，英國警方2021年再次上門突襲，發現簡雯與一名被中國通緝的詐騙集團首腦錢志敏（Qian Zhimin，音譯）有聯繫，也查扣了一個保險箱與4套獨立設備，除了大量現金外，還有6.1萬枚比特幣、市價約20億英鎊，由於簡雯無法證明比特幣的合法來源，被質疑是替錢志敏洗錢。

英國警方表示，他們為了追查此案，搜查了幾個地址、48個電子設備，並審查了成千上萬個電子文件。負責領導這次調查的警官普林斯（Jason Prins）說，這次行動動員的規模非常巨大，顯示了國際罪犯是如何利用加密貨幣進行非法活動，而他們長達5年的調查也表明，不論案情多麼複雜，他們都將全力追捕罪犯。

簡雯被指控了3項洗錢罪名，但她出庭時全部否認涉案，還提供證據聲稱，她完全不知道錢志敏的犯罪行為，她認為錢志敏是一名經營珠寶生意、比特幣挖礦有成的成功商人。英國法院近日審理後，簡雯僅1項洗錢罪被判處有罪，預訂今年5月10日宣布刑期，至於錢志敏事發後已逃離英國，目前下落不明。

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