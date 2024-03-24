美44萬個星巴克馬克杯被召回　「金屬塗層杯」裝熱飲燙傷10人

▲美國雀巢緊急召回44萬個星巴克馬克杯。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國消費品安全委員會（CPSC）表示，雀巢（Nestle）宣布召回44萬個帶有「金屬塗層」星巴克節慶裝馬克杯，目前至少有10人使用該系列商品裝熱飲時，因杯子過熱、破裂，導致燙傷或割傷等情況。

CNN報導，CPSC於21日表示，這次召回的商品為雀巢公司2023星巴克節慶禮盒中，帶有金屬塗層、星巴克品牌標誌的陶瓷杯，共約44萬500個。截至目前，已接獲12起馬克杯過熱或破裂的事件通報，共造成10人受傷，有9起傷者為手部嚴重燙傷和起水泡，另1人則是手指被割傷，其中1人需要就醫治療。

▼雀巢「金屬塗層」星巴克節慶裝馬克杯。（圖／翻攝自CPSC）



這些節日馬克杯並不在星巴克門市販賣，而是在美國達吉特（Target）、沃爾瑪（Walmart）等店出售。CPSC敦促消費者，立即停用這些杯子，將產品退回原購買地或連繫雀巢公司，可獲得全額退款。

對此，雀巢同日於聲明中指出，在接獲顧客反應發生商品事故後，公司立即採取補救措施，與CPSC密切合作組織此次召回，並表示產品的品質、安全和誠信是他們最重視的，造成消費者和零售商不便感到非常抱歉，也強調此次召回不涉及雀巢或星巴克的其他產品。