血洗音樂廳143死！ISIS恐捲土重來　普丁駁斥美國警告「慘被打臉」

▲ 克洛庫斯音樂廳恐攻已有143人罹難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間遭到血洗，造成至少143人死亡 ，無辜民眾遭亂槍掃射的畫面震驚國際。分析指出，若伊斯蘭國（ISIS）聲稱犯案屬實，將令月初駁斥美方警告的俄國總統普丁顏面盡失，恐怕也代表這個曾經令人聞風喪膽的恐怖組織正捲土重來。

CNN國安分析師彼得柏根（Peter Bergen）撰文分析，2014至2015年鼎盛時期，ISIS在伊拉克及敘利亞控制相當於英國國土面積的領土及百萬人口，還在歐洲發動一連串恐攻，包括2015年11月的巴黎巴塔克蘭劇院襲擊，造成130人死亡，同時也在美國煽動恐怖分子，包括2016年在佛州奧蘭多同志夜店殺害49人的槍手，成為911以來美國最致命恐攻。

但在2017至2018年間，ISIS失去伊拉克及敘利亞據點，所謂的「哈里發國」（caliphate）演變成非洲及亞洲分支組成的鬆散聯盟，看似缺乏在其他地區發動大規模襲擊的能力。

▲ ISIS聲稱犯下22日的恐攻，圖為犯嫌駕車逃離畫面。（圖／翻攝自X）

ISIS最兇殘的分支之一就是阿富汗的「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K），美軍2021年8月撤出阿富汗時，該組織在喀布爾機場殺害13名美國士兵及當地約170名平民。當時外界仍認為，ISIS在阿富汗及剛果、索馬利亞等非洲國家的分支不具備發動重大國際攻擊的能力。

但在今年1月，伊朗發生一起大規模恐攻，已故革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）逝世4周年的紀念儀式現場大爆炸，造成84人死亡。極度反什葉派的ISIS透過這起攻擊表明，他們很可能針對伊朗等敵對國家。

據俄國官媒報導，莫斯科光是今年3月就打擊多起與ISIS有關的陰謀，包括襲擊一座猶太教堂的計畫。美國駐俄大使館7日也曾公開警告，極端分子可能對莫斯科大型集會發動攻擊，當時卻被普丁駁斥，「意圖破壞社會穩定」。

▲ ISIS公開槍手作案畫面。（圖／翻攝自X）

綜觀上述情形，即莫斯科本月稍早就掌握有關ISIS的陰謀，美國也在同個時間點發出警告，代表莫斯科存在來自ISIS的活躍恐攻威脅，且美俄都知情。但普丁在23日的談話中將音樂廳恐攻犯嫌與烏克蘭掛勾，烏方則堅決否認涉案。烏國及美國官員對此皆表示憂慮，擔心普丁可能藉此升級戰爭。

彼得柏根說明，ISIS當然有攻擊俄國的動機，俄國支持敘利亞獨裁者阿薩德（Bashar al-Assad），幫助他在內戰期間繼續掌權，而阿薩德是ISIS死敵，因為他不僅是什葉派一員，更殘殺遜尼派穆斯林，且俄國曾有殘酷鎮壓車臣等穆斯林少數民族的歷史。1月的伊朗爆炸案也表明，ISIS已有能力在阿富汗以外地區實施大規模攻擊。

彼得柏根指出，如今眾所周知普丁駁斥美方警告「明顯是個錯誤」。但若兇手真的是ISIS-K，美國恐怕面臨質疑，撤軍阿富汗的決定是否成為ISIS在當地重新集結，進而壯大至有能力發動境外攻擊的原因，若屬實將對拜登政府帶來打擊。