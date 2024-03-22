抽脂籌錢救312受虐馬！OnlyFans網紅「肺栓塞」驟逝　享年30歲

▲因愛馬走紅的墨西哥網紅拉雷婭，在抽脂手術後出現肺栓塞併發症去世。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥擁有逾50萬粉絲的網紅拉雷婭（Elena Larrea），日前在接受抽脂手術後，因出現肺栓塞併發症而意外去世，享年30歲。

綜合英媒報導，現年30歲的拉雷婭上周接受抽脂手術後，在3月19日意外驟逝。事後，她的家人在社群媒體證實，拉雷婭死於肺栓塞併發症（pulmonary embolism）。

儘管媒體目前還不清楚拉雷婭出現肺栓塞的具體原因，但據稱她的肺栓塞與剛進行的抽脂手術相關。2023年的一項研究也顯示，肺栓塞是與抽脂手術相關的主要死因。

報導稱，肺栓塞通常是腿部的血塊上行後，沿著心臟右側進入肺部，卡在肺動脈後，阻礙血液流向肺部其他部位所致。

拉雷婭是一名以保衛動物權益而聞名的網紅。7年前，她創建了馬匹保護區Cuacolandia，讓312匹馬脫離被虐待和遺棄的地獄。然而，新冠疫情爆發後，拉雷婭遇上了財務危機，於是她加入了成人平台OnlyFans，以免她的動物收容所破產。

拉雷婭還是一名活動人士。她與普埃布拉動物運動（Animalist Movement of Puebla）合作，成功改變了墨西哥普埃布拉州（Puebla）的法律，讓「人獸交」在當地被視為一項罪行。

州長薩洛蒙（Sergio Salomon）在得知拉雷婭的死訊後，對拉雷婭的親友表示哀悼，並肯定了她對動物福利事業的貢獻，「州政府將提供一切幫助，確保Cuacolandia的動物得到保護。安息吧拉雷婭。」