美墨邊境緊張！　上百非法移民「衝破鐵絲網」畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國德州與墨西哥邊境21日上午有超過100名移民衝破鐵絲網，試圖越界進入美國，過程中還有德州邊境警衛隊人員被撞倒，情勢一度緊張。

根據《紐約郵報》報導，隨著「春季移民浪潮」開始，美國德州艾爾帕索（El Paso）邊境21日上午出現大約600名移民聚集，而德州國民警衛隊試圖將600人拆成更小的團體，將婦女、兒童和成年男子分開，沒想到卻因此引發衝突。

從曝光的畫面可以看到，一群大多是單身的男性移民衝向德州國民警衛隊，還有多名身穿連帽上衣、手套和夾克外套的男子試圖衝過鐵絲網，而5名警衛隊成員立刻補上前堵住，場面變得越來越混亂。

德州警衛隊手握步槍堅守在邊境前，最後和多位移民爆發推擠，部分的人舉手投降，也有人試圖鑽進或爬進美國境內，甚至還撞倒了警衛隊成員。這些男性移民爬到邊境大門口高喊，「我們有婦女和孩童，我們很餓」、「救命！救命！他們都是孩子！」

不過，此時大部分的兒童和婦女都已在另一個地方準備接受入境庇護手續。

▲美國德州艾爾帕索（El Paso）邊境。（圖／路透）



當地媒體報導指出，有部分移民被逮捕，其餘的人被帶到美國進行後續審查，有至少1人因襲擊警衛隊成員被捕，後續可能還有更多有關破壞財產和襲擊有關的指控。

根據艾爾帕索市的最新數據顯示，光是21日就有743位移民進入美國，有些人是被假釋，有些人是按照拜登政府目前的政策尋求庇護。

「春季移民浪潮」是指天氣好轉時，大量來自中南美洲的移民能夠在不冷的夜晚、不熱的白天前往美國南部邊境；根據艾爾帕索市數據，當地每晚約有2000至2500位非法移民被邊境巡邏隊拘留。

德州州長阿博特（Greg Abbott）辦公室發言人表示，「德州軍事部門和德州公共安全部已迅速控制局勢，目前正努力修復損失。」與此同時，德州已準備開始執行史上最嚴格的《SB4》新移民法，執法部門有權逮捕從墨西哥非法入境美國的移民，最高可判監禁20年。

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