北韓人很聽話？川普脫口認「想要金正恩般的待遇」　前幕僚曝影片

▲前美國總統川普與北韓國家領導人金正恩。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

前白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)近日在社群媒體上發文警告美國人要做好準備,因為準備競選下屆美國總統大選的川普(Donald Trump)希望從美國人民身上獲得金正恩一般的待遇。波頓還附上一段影片,內容是川普稱讚金正恩是個「強而有力的元首」,北韓人都會正襟危坐聽他說話。

▲前美國白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)示警,川普希望美國人民給他金正恩般的待遇。(圖/記者李毓康攝)

根據韓聯社、國會山莊報報導,曾在2018年至2019年擔任川普政府國安顧問的波頓19日在X發文指出,「川普希望美國人民對待他,能像北韓人民對待金正恩那樣。做好準備吧。」波頓同時上傳一段2018年川普仍在他總統任內時所拍攝的影片。

影片中,背對鏡頭的川普向福斯新聞節目主持人杜斯(Steve Doocy)表示,「他是一個國家領袖,我的意思是,他是個強而有力的元首(the strong head)。不會讓任何人有不同的想法。只要他一講話,他的人民就會正襟危坐並專心聆聽,我希望我的人民也照這樣做(I want my people to do the same)。」

Donald Trump wants Americans to treat him like North Koreans treat Kim Jung Un. Get ready..... pic.twitter.com/kzv20uJrdt — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 19, 2024

韓聯社提到,波頓在擔任國安顧問時曾與川普在重大外交政策問題上有所分歧,並在今年1月出版的新版回憶錄中警告,如果川普再次當選美國總統,可能會試圖就北韓核計畫達成一項「魯莽的」協議,並疏遠南韓。波頓還曾在2月表示,若川普當選,他將在俄羅斯克里姆林宮舉辦慶祝派對。

川普不是第一次讚揚獨裁。國會山莊報指出,川普8日在佛州海湖莊園與極右翼的匈牙利總理奧班(Viktor Orbán)會面後,他盛讚奧班是一位「偉大的領袖」受到「全世界尊重」。川普2023年11月還曾表示,他當選後只會在「上任第一天」成為獨裁者,宣稱那時將關閉美墨邊境並擴大石油鑽探,「從那以後,我就不再是獨裁者了」。