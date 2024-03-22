世界首例！　62歲男成功移植「豬腎」

▲豬示意圖，與本文無關。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合外電



美國62歲男子斯萊曼（Richard Slayman）締造歷史，成為世界首位成功移植基因改造豬腎的人類。醫師威廉斯（Winfred Williams）表示，這是一個突破性的里程碑。美國曾進行了2例豬心移植人體手術，但2患者的存活時間都未超過2個月。

綜合外媒報導，斯萊曼現年62歲，腎臟已衰竭一直長期洗腎。腎病專家兼麻省總醫院腎臟科副主任威廉斯博士指出，斯萊曼在16日（周六）接受了長達4個小時的手術，成功移植豬腎。

「這確實是一個突破性的里程碑」醫師威廉斯說，如果移植後的豬腎繼續正常運作，那就是成功的，「我認為這代表了許多領域的首次突破」。首例成功活體豬腎移植不僅是醫學上的里程碑，未來還會給帶給美國數萬名等待器官移植的人希望，包括世界其他各地有需要的人。

▲斯萊曼接受了長達4個小時的手術，成功移植豬腎。（示意圖／達志影像）



根據美國器官移植數據顯示，美國有超過10萬人在等待器官移植的名單上，其中需要腎臟的達9萬人。報導指出，醫師威廉斯還說，到目前為止，沒有任何跡象顯示斯萊曼的身體免疫系統對豬腎產生排斥，「血壓與生命跡象都非常穩定，看起來幾乎已完全康復了」，斯萊曼只要沒有出現併發症，本週末就可以出院回家。

美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）在去年7月14日就曾將基因改造豬腎臟移植到一名腦死患者的體內，經過32天未出現排斥反應創下紀錄。