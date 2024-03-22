　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界首例！　62歲男成功移植「豬腎」

▲▼ 豬。（圖／路透）

▲豬示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合外電

美國62歲男子斯萊曼（Richard Slayman）締造歷史，成為世界首位成功移植基因改造豬腎的人類。醫師威廉斯（Winfred Williams）表示，這是一個突破性的里程碑。美國曾進行了2例豬心移植人體手術，但2患者的存活時間都未超過2個月。

綜合外媒報導，斯萊曼現年62歲，腎臟已衰竭一直長期洗腎。腎病專家兼麻省總醫院腎臟科副主任威廉斯博士指出，斯萊曼在16日（周六）接受了長達4個小時的手術，成功移植豬腎。

「這確實是一個突破性的里程碑」醫師威廉斯說，如果移植後的豬腎繼續正常運作，那就是成功的，「我認為這代表了許多領域的首次突破」。首例成功活體豬腎移植不僅是醫學上的里程碑，未來還會給帶給美國數萬名等待器官移植的人希望，包括世界其他各地有需要的人。

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲斯萊曼接受了長達4個小時的手術，成功移植豬腎。（示意圖／達志影像）

根據美國器官移植數據顯示，美國有超過10萬人在等待器官移植的名單上，其中需要腎臟的達9萬人。報導指出，醫師威廉斯還說，到目前為止，沒有任何跡象顯示斯萊曼的身體免疫系統對豬腎產生排斥，「血壓與生命跡象都非常穩定，看起來幾乎已完全康復了」，斯萊曼只要沒有出現併發症，本週末就可以出院回家。

美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）在去年7月14日就曾將基因改造豬腎臟移植到一名腦死患者的體內，經過32天未出現排斥反應創下紀錄。

ET快訊
山本由伸被打爆！賽後首發聲
必勝客無極限！再推新品「芝心蛇圈圈」畫面流出
電價漲幅出爐！全國1434萬戶受影響
她突體力變差、痠痛　竟罹急性淋巴性白血病
孫生私訊蹦闆截圖曝光！「關我什麼事」標記酷炫出來說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣11旅客京都燒肉店用餐　疑「食物中毒」上吐下瀉緊急送醫

一夜醒來帳戶「突多4.4億」　夫妻嗨翻了！下秒卻跌落地獄

世界首例！　62歲男成功移植「豬腎」

涉洩漏李善均案情報　韓國仁川警官被捕

正妹老師下班竟是OnlyFans女優！露乳狂賺3千萬　身分曝光秒被開除

沒聽見火車駛來聲音！　男踏出家門被輾成兩段喪命

「凱特王妃已身亡」瘋傳！P圖釀王室陰謀論　TikTok、X表態了

交往5個月見家長！驚揭男友是「失聯血親」...她掙扎後做1決定

情侶公園樹下活春宮！　女友埋頭「上音樂課」趴男友腿間全被拍

婚禮竟淪煉獄場景！豪華莊園「慘遭烈焰吞噬」　850賓客驚叫奔逃

爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」

粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

游否希前合作夥伴認做籤2年多　揭密所有手法：深深地對不起

撞涵洞！高雄遊覽車削頭1死　女兒曝「剛報完平安」認屍痛哭

大谷翔平翻譯水原一平涉竊大谷1.4億簽賭　遭道奇隊開除

女兒肺癌第四期 母磕頭哭求媽祖「救救她」

許維恩拚二胎「植入失敗」崩潰大哭！　「凍卵剩1顆」設停損點：拼到45歲

香燈腳家門亂丟垃圾堆成山　住戶怒轟超瞎：當垃圾桶？

附近有喪家粉紅超跑突停下　鑾轎緊貼轎班車旁緩緩經過

台灣11旅客京都燒肉店用餐　疑「食物中毒」上吐下瀉緊急送醫

一夜醒來帳戶「突多4.4億」　夫妻嗨翻了！下秒卻跌落地獄

世界首例！　62歲男成功移植「豬腎」

涉洩漏李善均案情報　韓國仁川警官被捕

正妹老師下班竟是OnlyFans女優！露乳狂賺3千萬　身分曝光秒被開除

沒聽見火車駛來聲音！　男踏出家門被輾成兩段喪命

「凱特王妃已身亡」瘋傳！P圖釀王室陰謀論　TikTok、X表態了

交往5個月見家長！驚揭男友是「失聯血親」...她掙扎後做1決定

情侶公園樹下活春宮！　女友埋頭「上音樂課」趴男友腿間全被拍

婚禮竟淪煉獄場景！豪華莊園「慘遭烈焰吞噬」　850賓客驚叫奔逃

麻省理工畢業「美國正妹律師」 IG照曝光　鄉民震驚：超頂

台灣11旅客京都燒肉店用餐　疑「食物中毒」上吐下瀉緊急送醫

幫女友烤土司竟被罵！他困惑「不是更好吃？」眾人見1字全搖頭

台灣旅行社「惹毛一票海外飯店」！旅日員工爆：賺陸客還爽快些

KITTY迷注意！超萌巨大版悠遊卡開賣　現貨手刀搶購

大谷翔平新翻譯是他！現為道奇隊數據分析師　精通英日語

台南捷運「藍線」通過交通部審查　預定2026年動工

一夜醒來帳戶「突多4.4億」　夫妻嗨翻了！下秒卻跌落地獄

國防部偵測20架次共機出海！9架進入台灣「北、中、西南空域」

快訊／陳重文遭羈押上銬走上囚車　意外同框「虐童案」劉姓保母

紙箱子迷宮！11隻布偶貓全瘋狂　奴才叫吃飯變「貓咪湧泉」超療癒

國際熱門新聞

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

情侶公園活春宮　女埋頭「上音樂課」全被拍

買不到柏金包！愛馬仕配貨規則遭集體提告

帳戶「突多4.4億」夫妻下秒跌落地獄

臥病12年　她全身腐爛長蛆融化沙發上

從小一起玩到大　女發現表哥「花錢看我色片」

世界首例！62歲男成功移植豬腎

婚禮淪煉獄　豪華莊園慘遭烈焰吞噬

水原簽賭　大谷最慘後果「恐在加州沒球打」

「凱特王妃已身亡」瘋傳！P圖釀王室陰謀論

涉洩漏李善均案情報　韓國仁川警官被捕

遊印度遭7男性侵　重機網美近況曝光

正妹老師私下竟是OnlyFans女優！露乳狂賺3千萬

沒聽見火車聲　男被輾成兩段喪命

更多熱門

相關新聞

94歲男無法言語　泡56℃熱水活活燙死

94歲男無法言語　泡56℃熱水活活燙死

美國西維吉尼亞州一名94歲男子患有失智症，無法言語（non-verbal），需要全天候照護，入住照護中心已久，沒想到卻被工作人員單獨留在浴缸內，泡在華氏134度（攝氏56度）熱水之中足足47分鐘，皮膚看似「融化」，活活燙死。但其實相關人員早就發現有水溫過燙的情況，卻因為沒花費250美元修理，葬送一條人命。

臥病12年　她全身腐爛長蛆融化沙發上

臥病12年　她全身腐爛長蛆融化沙發上

MLB簽賭先例　傳奇安打王終身禁賽

MLB簽賭先例　傳奇安打王終身禁賽

海地動亂「燒進富人區」　美派直升機撤僑

海地動亂「燒進富人區」　美派直升機撤僑

趙安吉酒駕墜入池塘亡　酒精濃度超標

趙安吉酒駕墜入池塘亡　酒精濃度超標

關鍵字：

豬腎移植北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

孫生私訊蹦闆截圖曝光　怒問「關我什麼事」

想練回硬GG「醫最推1運動」！一天5分鐘　勇猛又持久

游否希前合作夥伴認了「做籤2年多」！揭密所有手法

愛染髮恐致癌「研究給答案」　醫曝5方法傷害降最低！

陳重文遭上銬上囚車　意外同框虐童案保母

foodpanda總經理：台灣外送費不會比去年高

電價要漲了！平均調漲11％　全國1434萬戶受影響

限量快買！超商咖啡「買7送7」爽喝

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神跡」...說話了

女大生洗澡洗一半倒地身亡！租屋1死2傷

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

情侶公園活春宮　女埋頭「上音樂課」全被拍

海底撈店員跳科目三　情侶偷演活春宮

央行突升息半碼！　牽動民眾荷包4大影響一次看

快訊／大翻盤！　央行升息半碼

更多

最夯影音

更多
爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」

爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」
粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

游否希前合作夥伴認做籤2年多　揭密所有手法：深深地對不起

游否希前合作夥伴認做籤2年多　揭密所有手法：深深地對不起

撞涵洞！高雄遊覽車削頭1死　女兒曝「剛報完平安」認屍痛哭

撞涵洞！高雄遊覽車削頭1死　女兒曝「剛報完平安」認屍痛哭

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面