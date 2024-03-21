快訊／大谷取消追蹤水原一平IG！

▲大谷翔平取消追蹤水原一平Instagram。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國棒球大聯盟日籍球星大谷翔平的隨身翻譯水原一平，因傳出涉嫌動用大谷逾450萬美元（約新台幣1.43億元）的資金，20日遭道奇開除。而日媒也發現，大谷翔平已在21日取消追蹤水原的Instagram，兩人關係正式宣告破裂。

根據《體育日本》報導，水原一平因沉迷非法賭博，欠下大筆賭債。沒想到美國警方近日在調查地下賭場案件時，卻發現有至少450萬美元（約新台幣1.43億元）的錢從大谷的銀行戶頭，被匯到一個博弈公司，疑似是水原私下挪用大谷資金。

▲大谷翔平與翻譯水原一平如影隨形。（圖／達志影像／美聯社）



事件曝光後，大谷翔平委任的律師事務所「Berk Brettler LLP」在聲明中寫道，在最近回應媒體詢問的過程中，他們發現了大谷是大規模竊盜案的受害者。

大谷翔平也被發現突然取消追蹤水原一平的Instagram帳號。水原2017年起擔任大谷的隨身翻譯，兩人除了工作外，私生活也經常在一起，除了隨行口譯，水原也時常會陪大谷練球或是開車接送。

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