大谷翻譯換誰？水原一平走後　日媒分析「1人選」緊急接手

▲大谷翔平與貼身口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國洛杉磯道奇隊「二刀流」日籍球星大谷翔平的貼身翻譯水原一平因涉嫌轉移大谷逾450萬美元（約新台幣1.43億元）的資金，20日下午被開除。而如今大聯盟最新賽季才剛開幕，接下來將由誰接任大谷的翻譯，也成為外界矚目的焦點。日媒就分析，比起立刻找人接手，接下來可能會暫時由山本由伸的翻譯兼任。

▲水原一平被解雇後，有望由園田芳大暫時接任翻譯一職。（圖／大谷翔平IG）



根據《每日體育》報導，從小在南加州長大的水原一平2017年起在天使隊擔任大谷翔平的貼身翻譯，隨著大谷2023年簽下天價合約轉籍道奇，水原一平也一同跳槽。事實上，水原與大谷的關係已經超越一般翻譯，兩人就連私生活也幾乎如影隨形，宛如私人助理。

因此在道奇宣布解雇水原後，外界擔憂也是否會對正準備迎接轉籍後第一個賽季的大谷翔平的精神狀況與比賽表現造成影響。

報導分析，由於大谷翔平2023年才因為右手肘韌帶出現撕裂傷動手術，在本賽季中要以投手身分回歸的可能性較低，因此需要在賽場上緊急與總教練、投手教練以及捕手等人臨時溝通的需求也較低。

此外，依照大谷翔平過去6個賽季在賽場上的表現，不時會出現在沒有貼身翻譯水原一平的協助下，無障礙與隊員溝通的畫面，因此按照大谷目前的英文實力，就算沒有貼身翻譯也不會對比賽造成太大影響。

日媒分析，道奇隊可能會暫時指派同隊日籍投手山本由伸的隨行翻譯園田芳大兼任大谷的翻譯，並在必要時上場協助。