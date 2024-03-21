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失去親密戰友！水原一平曾獲頒「最佳翻譯獎」　陪伴大谷挺過艱難

▲▼大谷翔平和貼身口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平的貼身口譯員水原一平被爆出盜用資金非法賭博。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平的隨行翻譯水原一平，今（21）日遭到外媒踢爆從大谷的銀行帳戶盜取450萬美元（約新台幣1.43億元）非法賭博，目前已被道奇隊解雇，引發各界關注。事實上，水原一平深受大谷的信任，從大谷在日職北海道火腿隊時，就和大谷結緣，之後便陪伴著大谷進入美國職棒道奇隊，就連大谷也表示感謝他的付出。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，大谷翔平的貼身翻譯水原一平現年39歲，出身自日本北海道，幼年時期跟隨家人們移居至美國洛杉磯，在美國當地的大學畢業，2012年起進入日本職棒北海道日本火腿鬥士，擔任該隊和外籍球員之間的翻譯，而當年大谷翔平進入到火腿隊，兩人才開始結緣。

2017年，大谷翔平進入美國職棒大聯盟，開始與洛杉磯道奇隊簽約，此時水原一平也跟著大谷移籍至天使隊，擔任大谷的專屬翻譯。今年，大谷翔平從天使隊移籍至道奇隊，水原一平也跟著大谷一起移籍。

▲▼大谷翔平和貼身口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲水原一平陪伴大谷翔平從日本到美國，是貼身的親密戰友和心靈夥伴。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，其實水原一平不僅得一肩扛起大谷的翻譯工作，甚至也負責球場迎接相關工作，且平常在大谷練習時也得在旁負責投接球，從早到晚都得和大谷一同行動，因此深受大谷的信賴，兩個家族之間也構築深厚的關係。

號稱「二刀流」的大谷翔平2021年11月席捲大聯盟拿下美聯年度MVP，當時洛杉磯天使隊並沒有忘記大谷翔平「身旁的男人」，因此還特別將「最優秀翻譯獎」（Most Valuable Interpreter）頒發給水原一平，感謝其在雙方溝通之間的貢獻。

當時大谷翔平首次拿下美聯年度MVP，在受訪時還曾特別提到他非常感謝水原一平，表示過去在自己艱辛奮鬥時，陪伴在側無條件給予支持的是水原一平，稱水原一平是支撐自己從野球少年成長的親密戰友和心靈夥伴。

據悉，球隊在回覆《日本放送協會》的置評要求時，證實了將水原一平解雇的消息，不過卻始終未能清楚說明解雇原因，表示目前尚在收集相關資訊，不便多做評論。

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