日本居酒屋礙到你？南韓國手怒噴「賣國奴」　店家遭辱罵憤怒提告

▲南韓女子射箭運動員安山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓女子射箭運動員安山在東京奧運中一舉奪下3面金牌，因短髮造型而引起關注，過去曾在社群網站使用疑似能激起歧視男性的詞語而備受爭議。然而最近，安山卻又因在限時動態痛批前往日本旅遊的人為「賣國賊」，無辜被罵的店家揚言提告，最後她只好發文致歉。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，安山本月16日前往光州廣域市光山區某複合式購物中心，當時她見到散發濃厚日本主題的日式居酒屋，該間專賣日式鍋物的居酒屋在廣告招牌中模仿起國際機場的看板，以日文漢字、英文、簡體中文、韓文標示出「國際線出發（日本行）」，而附近相關店家皆採日式風格裝潢，引起她拍照發文。

安山拍下該廣告看板的日文字樣，並在Instagram上發布限時動態表示，「韓國為什麼賣國奴會這麼多？」

▲安山發佈限時動態，「為何韓國會有那麼多賣國奴」。（圖／翻攝自Instagram）

南韓與日本兩個國家之間超過千年的怨恨糾葛難解，涉及多項歷史爭議，包括豐臣秀吉入侵朝鮮（壬辰倭亂）、朝鮮明成皇后（閔妃）慘遭日本人殺害、日本1910年併吞朝鮮、二戰朝鮮籍慰安婦和徵用勞工，以及文在寅政府時期日韓貿易戰等，近年南韓政府積極和日本政府取得和解，盼能攜手日本，和美國一起穩定印太區域。

發文一出後隨即引起巨大爭議，經營該間日式居酒屋的業者權順浩（音譯）隔天透過Instagram上發文表示，「隨之引起的各種謠言和臆測，導致我在一夕之間淪為親日派的後代子孫，而餐飲品牌也淪為賣國品牌。此次爭議害我收到許多訊息，我一夕之間成為親日派的子孫，包括我在內和其他店家都收到惡意留言，罵我們是『賣國奴』、『去死一死啦』，我還不知道該如何應對這種情況。」

自營業連帶（聯盟）表示，安山的「賣國奴言論」已經重創商家的名譽，因此已經針對安山提出告訴。

針對自己犯下的「無心之過」，安山只好選擇於昨（19）日發文向受害商家致歉。另外，安山在南韓國家隊本月11日進行的第三次選拔賽中名列第21名，無緣擠進16強而慘遭淘汰，確認無緣今年巴黎奧運。