快訊／南韓「戀童淫魔」趙斗淳慘了！又得重回監獄關押

▲南韓「戀童淫魔」趙斗淳。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會廁所，以殘忍且變態的手段性侵8歲女童，導致對方性器與肛門嚴重毀損，入獄20年後刑滿出獄。最近，趙斗淳因與妻子爆發嚴重爭執，氣得於夜間不顧警方管制強行外出40分鐘，如今被法院判處3個月徒刑，當庭羈押。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，71歲的趙斗淳去年12月4日因違反法院的夜間禁止外出命令（特別遵守事項），晚間9時5分在家門外蹓躂長達40分鐘，遭到檢方求處1年徒刑。對此，水原地方法院安山支院刑事5單獨庭今（20）日在該案一審中，判處趙斗淳3個月有期徒刑。

法官張洙榮表示，「被告（趙斗淳）明知不能違反法院遵守事項，卻依舊執意違法，對治安行政產生重大影響，無論在執法機關、亦或在法庭上皆一直要求減少罰金金額，並無真心悔改」；在念完判決文後，便當庭羈押趙斗淳。

趙斗淳在聽聞法官宣判後，氣憤到自言自語，「我不懂你到底在說什麼！難道去（警察）哨站也有錯嗎？也會被關嗎？」隨後便被法院關係人士拉出庭外。

據悉，趙斗淳性侵女童的社會案件，曾被翻拍為電影《希望：為愛重生》（素媛，소원），在南韓社會激起廣大迴響。

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