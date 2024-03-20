愛子公主大學畢業了！身穿櫻色振袖微笑現身　整整3年都在上網課

▲愛子公主出席學習院大學畢業典禮。（圖／路透，下同）



記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇與雅子皇后的長女愛子公主20日出席學習院大學的畢業典禮，正式為自己4年的大學生涯畫上句點。當天上午她身穿櫻花色振袖與深藍色袴現身在鏡頭面前，十分吸睛。回憶起大學時光，她直言，前3年受疫情影響只能線上授課，直到最後一年才得以重返校園，而在校內能夠遇到優秀的老師與同學也讓她心懷感恩。

根據《日本放送協會》報導，就讀於學習院大學文學部日本語日本文學科的愛子公主為了出席畢業典禮，9日上午9時身穿櫻花色的振袖與深藍色的袴出現在學習院大學位於東京都豐島區的校區。當被記者問到大學4年的感想時，愛子公主也直言，「一開始的3年都是線上授課，直到最後一年才能夠在這個校園上學，學到非常多新的事物，度過了充實的4年。在這裡也遇到許多優秀的老師與同學，非常開心，另外也非常感謝。」

▲▼愛子公主微笑接受記者採訪。（圖／路透）



愛子公主先是和文學部的其他同學一起出席畢業典禮，隨後回到教室，參加日本語日本文學科的學位頒發儀式。愛子公主在儀式結束後也表示，「終於有畢業的實感了。」同時和一旁的朋友開心談笑。

愛子公主進一步加強對於日本文學的研究，因此畢業論文的題目也選擇了中世紀代表女性和歌創作者式子內親王與其作品。

愛子公主也積極投身於公益活動，大學期間不但選修了福祉相關課程，4月起更將在日本紅十字會擔任特約人員，履行作為皇室成員的義務與自己對於公益活動的熱忱。