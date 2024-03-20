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真愛無誤！台灣人「愛去日本玩」更勝中國人　比去年翻倍成長

▲▼今年2月全球各國共有近279萬名人次的旅客前往日本觀光。圖為東京車站。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年2月全球共有近279萬名人次的旅客前往日本觀光。圖為東京車站。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府觀光局（JNTO）昨（19）日公布訪日外籍觀光客統計數據，指出今年2月造訪日本的觀光客總人數將近279萬人次，不僅比前一年2月大幅增長89%，更比新冠疫情前的2019年同期增長7.1%，其中南韓以81.8萬人次居冠，台灣則以50.2萬人次拿下第二名，勝過中國的45.9萬人。

綜合日媒報導，日本針對23個國家與地區進行調查，今年2月份各國赴日觀光的旅客人數高達278萬8000人，其中有19個國家和地區的旅客人數已經突破過去紀錄，南韓、台灣、美國旅客人次的增加促使全體數據顯著上升，而造訪人次最多的國家為南韓81萬8500人，台灣則為50萬2200人，勝過中國的45萬9400人和香港的20萬5900人。

至於今年前2個月各國赴日觀光的旅客總數則合計為547萬6100人，比前一年增加84.2%，其中南韓以167萬5500人居冠，比前一年增長47.8%，第二名則是台灣的99萬4500人，比前一年還要多出95.8%，幾乎是翻倍成長，而中國則是87萬5300人，年增率為1195.3%。

報導指出，中國一間旅行社位於上海的事務所透露，即便調降訪日團費，但2月春節假期訪日團售至1月中旬仍未達預定目標的一半，主管表示「從沒見過業績這麼差」，認為中國訪日遊客數的減少與意願下滑，可能是受到福島排放核處理水（核廢水）、以及今年元旦石川縣能登半島強震的影響。

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