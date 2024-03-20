已準備摧毀首爾！金正恩指導「極音速飛彈」引擎實驗　滿意興奮拍手

▲金正恩19日前往西海衛星發射場，指導用於極超音速飛彈的新型固態燃料引擎噴射實驗。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

自從美國與南韓本月4至14日進行「自由之盾」（FS）聯合軍演後，北韓（朝鮮）連續進行多次軍事演習，繼18日進行超大型放射砲（多管火箭砲）射擊訓練、聲稱可以摧毀首爾後，北韓最高領導人金正恩再度出席指揮用於極超音速飛彈的固態燃料引擎噴射實驗，並拍手表示滿意，預估未來將會試射飛彈。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓飛彈總局轄下的發動機（引擎）研究所昨（19）日上午和下午，在位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場，進行新型中長程極超音速飛彈的多節固態燃料引擎地上（地面）噴射實驗，由北韓國務委員長金正恩親自出席指導，最終取得令人滿意的實驗結果。

金正恩非常滿意實驗結果，認為朝鮮勞動黨第八次代表大會上所提出的5年計畫，在戰略武器的研發課題上正順利進行，「該武器系統（指極超音速飛彈）在軍事戰略價值上，從我國（北韓）國家安全環境和人民軍隊的作戰要求去做考量，和洲際彈道飛彈（ICBM）一樣重要。對此，我相信敵軍更能深知這一點。」

報導強調，此次引擎地面實驗的成功，讓極超音速飛彈武器系統研發的完成，在時間表上更加明確。

南韓《韓聯社》指出，北韓曾經於去年11月11和14日，兩度進行「新型中程彈道飛彈高功率固態燃料引擎」的地上噴出實驗，11日針對第一節引擎做測試、14日則針對第二節引擎，此後便於今年的1月14日試射極超音速飛彈，也因此專家們預估不久後北韓即將再度試射極超音速飛彈。

另外，南韓聯合參謀本部與日本防衛省曾於18日表示，北韓於該日發射3枚彈道飛彈，研判可能擊中咸鏡北道吉州郡外海無人島。

事後，北韓官媒證實，在金正恩親自指導下，進行西部地區砲兵部隊射擊訓練，6枚超大型放射砲（多管火箭砲，KN-25）擊中吉州郡外海無人島，另外還在空中進行模擬核彈引爆的空中爆炸實驗，聲稱已經做好摧毀敵方首都和軍事設施的準備。