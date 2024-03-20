台灣與南韓唇亡齒寒！　美國友台議員強調「美日韓護台」

▲美國聯邦眾議院外委會印太小組主席金映玉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）強調，未來台灣海峽恐將爆發爭端，而中國國家主席習近平不會停止軍事擴張的野心，因此美國、日本、南韓三方的合作在應對印太議題時相當重要。她認為，台灣與南韓其實是「唇亡齒寒」的關係，因為當台海爆發衝突時，南韓必須面臨來自北韓（朝鮮）的威脅。

根據《韓聯社》，擁有韓裔血統、且被歸類為友台派的美國加州共和黨籍眾議員金映玉，於當地時間19日出席美國非營利智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的座談會，當現場有人問起台海爆發戰爭時駐韓美軍的調派問題時，她回應道，「若是不協助台灣、且撤回任何支援的話，是一項明顯的錯誤！」

金映玉談到台海問題的重要性，「台灣問題相當重要，這是民主主義陣營的重要課題。習近平顯然不會停止侵略台灣，（當台海爆發武力衝突），印太地區其他國家便處於危險，因為中國企圖在印太稱霸。台灣生產全球高達9成的半導體，一旦台海爆發衝突，我國（美國）經濟將面臨威脅，這是國防安全上的問題。」

對於如何思考南韓政府在台海問題上的立場，金映玉評論道，「南韓總統尹錫悅是相當強調實用主義的人。南韓在台海問題上，採取和日本相當類似的立場。日本隔著一片海與中國接壤，因此必須應對中國的威脅。至於南韓，則是直接面臨到北韓的威脅，因此守護韓半島（朝鮮半島）的安全，是最要緊的擔憂事項。」

金映玉也對美國總統拜登宴請日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅至華府近郊大衛營給予高度評價，並提到日本與南韓也在拜登來訪時也向美國承諾，當台海爆發衝突時將與美國同在；不過，金映玉也提到，美國如今正逐漸失去同盟國的信任、失去敵方的尊重，也因此美國必須積極展現領導能力。

另外，對於美國即將舉行總統大選，金映玉更承諾，未來無論是誰入主白宮，對於烏克蘭、以色列、印太地區的協助將會持續下去，尤其將印太地區同盟和夥伴的關係列入最優先考量。