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3600萬次瀏覽！小3生「騎瑜珈球」融入賽馬比賽　影片曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

日本賽馬阪神大賞典近日登場，是賽馬迷關注的盛事之一，今年卻有一名小賽馬迷成為另類焦點，原因出自一段影片，他在電視前觀看賽馬相當投入，邊「騎乘」瑜珈球，邊「鞭策」瑜珈球融入比賽現場，21秒鐘的影片在推特流傳，已經超過3260萬人次瀏覽。

▲天才小騎師影片在推特廣傳。（圖／翻攝）

▲天才小騎師影片在推特廣傳。（圖／翻攝X）

該名小學生不像其他人坐在沙發上或地上看比賽，反而是蹲在瑜珈球上想像自己也騎乘在賽馬上，揮鞭抽打瑜珈球，想像是在抽打賽馬鞭策其加速，與選手們一同競賽。

當電視裡頭賽馬手衝線時，他也站立在瑜珈球上，彷彿自己也完成了腎上腺素飆升的一場比賽一般。

▼天才小騎師影片在推特廣傳。（圖／翻攝Instagram，下同）

▲▼天才小騎師影片在推特廣傳。（圖／翻攝Instagram）

▲▼天才小騎師影片在推特廣傳。（圖／翻攝Instagram）

如此投入的小學生也看得網友們紛紛驚嘆，「好驚人，騎乘姿勢和揮鞭動作感覺大有前途，搞不好上輩子就是個騎師」、「非常有賽馬天分」、「騎在瑜珈球上太厲害了」、「最後還站起來，好強」、「這個平衡感太猛了，感覺他玩什麼運動都會很拿手。」

▲▼天才小騎師影片在推特廣傳。（圖／翻攝Instagram）

該名小3生今年9歲，被分享在社群平台X上的該部影片已超過3260萬人次瀏覽，43.1萬人按讚，而他的Instagram帳號也有超過3000名粉絲追蹤，在自我介紹中，他已立志成為未來頂尖的騎師，誓言要讓「速度與夢想匯聚在一起」，相當有抱負。

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