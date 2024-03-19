白宮：納坦雅胡同意　派以色列官員赴美討論拉法行動

▲以色列總理納坦雅胡執意對拉法進行大規模地面入侵行動。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日同意，將派遣一組以色列官員前往華府，在現下各方都希望對方清楚自己的觀點時，討論關於未來的拉法行動。

美聯社報導，西方盟友因以色列執意將加薩行動進行到底，以及加薩糧食危機，而且下個目標又是有150萬難民所在的邊境城市拉法，彼此間已出現嚴重的意見相左。蘇利文表示，總統拜登與納坦雅胡18日的通話，是雙方一個多月以來首次互動，雙方政府官員將會在未來幾天舉行會談，預期與會人士包括軍事、情報以及人道方面的專家。

白宮對於納坦雅胡進攻拉法的行動始終抱持懷疑態度，當地有從以哈衝突開打至今一路自北、東、西面逃來的約150萬名巴勒斯坦難民，但以色列想要剿滅哈瑪斯的意圖，是否會進一步傷害平民，令人相當憂心。

蘇利文表示，拜登在通話中再次敦促納坦雅胡「不要執行拉行動」，他說美方官員會祭出一項替代方案，讓以方能夠瞄準哈瑪斯在拉法的關鍵設施，同時避免大型地面入侵可能造成的埃及─加薩邊境的動盪。