白宮證實：哈瑪斯第三把手「影子人」死亡　遭以色列襲擊喪命

▲美國白宮國安顧問蘇利文表示，哈瑪斯第三把手馬爾萬•伊薩已於上周死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列軍方11日曾表示，哈瑪斯（Hamas）第三把手、綽號「影子人」的馬爾萬•伊薩（Marwan Issa）可能在一場空襲中被殲滅。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日在白宮記者會上透露，馬爾萬•伊薩確實上周在以色列的一次行動中喪命。不過，以國政府尚未證實美方說法，以軍則表示仍在確認中。

哈瑪斯排名第三的人物馬爾萬•伊薩長年隱身在聚光燈後，鮮少被拍到照片，因此被稱為「影子人」，並以化名阿布•阿爾•巴拉（Abu Al-Baraa）為人所知。英國天空新聞稱，他最後一張照片是2015年出席哈瑪斯盟友組織舉辦的安全會議。

▲馬爾萬•伊薩2015年被拍到的最後一張照片。（圖／翻攝自社群平台X）

馬爾萬•伊薩曾多次受到以色列國防軍的襲擊，因為他不僅是哈瑪斯政治和軍事部門的高級成員，也是哈瑪斯下屬武裝派系卡桑旅（Qassam）的副總指揮官，地位僅次於哈瑪斯領導人兼政治局局長辛瓦（Yahya Sinwar）以及卡桑旅總指揮官德伊夫（Mohammed Deif）。

巴勒斯坦媒體先前報導，他的兒子穆罕默德（Muhammad）在去年12月一場以軍突襲之中，於加薩中部住處死亡，但伊薩本人仍躲藏在加薩。

▲以色列與哈瑪斯都未正式確認死訊。（圖／路透）

根據紐約時報報導，儘管蘇利文18日宣布馬爾萬•伊薩被殺，不過，一名以色列高級官員匿名透露，以色列尚未證實此死訊，但有許多跡象指向他已經喪命。官員補充，他是以色列9日至10日所發動的夜間空襲的目標。

天空新聞向以色列國防軍核實死訊，但以軍僅回應「對此事不予置評」。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）先前曾表示，馬爾萬•伊薩參與了去年10月7日哈瑪斯對以色列的越境突襲行動，但他是否在空襲中死亡仍在確認中。哈瑪斯也尚未作出回應。