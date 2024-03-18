設南韓三軍基地為假想敵！北韓今晨射3枚彈道飛彈　墜日本EEZ之外

▲北韓今日上午再度發射導彈。圖為金正恩提起AK-74突擊步槍，做出瞄準射擊姿勢，在強化戰爭訓練上蓄勢待發。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

距離2月14日發射數枚地對艦巡弋飛彈後，北韓（朝鮮）時隔33天，再度於今（18）日上午發射3枚短程彈道飛彈，也是今年第2度發射違反聯合國安理會決議的彈道飛彈，3枚飛彈從平壤一帶向東海（日本海）發射，在飛行350公里後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部表示，北韓18日上午7時44分（台灣時間6時44分）從位於平壤近郊的黃海北道祥原郡一帶，向東海（日本海）發射數枚短程彈道飛彈，目前南韓軍方正針對北韓是否再次發射飛彈加強警戒、監視，同時和美國、日本分享北韓導彈情報。

《日本放送協會》則引述日本防衛省的說法，表示北韓先是於18日上午7時44分從西岸發射2枚彈道飛彈，經過40分鐘後，於上午8時21分再度在同一地點發射另一枚彈道飛彈，總共發射3枚飛彈，飛彈飛行距離約350公里、最高頂點高度約50公里，推測最後墜落在朝鮮半島（韓半島）東岸附近的日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

目前日本尚未傳出有船舶、飛機等因北韓發射導彈而受害。

▲日本首相岸田文雄18日上午出席參議院預算委員會。（圖／達志影像／美聯社）

日本首相岸田文雄在出席參議院預算委員會時，也針對北韓上午發射導彈一事嚴厲譴責，並強調和美國、南韓緊密合作，「北韓今年以來高頻率發射導彈，此舉威脅我國（日本）、地區安全和國際社會的和平，無法容忍。此次導彈發射再度違反聯合國安理會決議，應該予以嚴厲譴責，向北韓嚴重抗議。」

《韓聯社》指出，此次是北韓今年以來繼1月14日發射極超音速遠程彈道飛彈（IRBM），時隔64天之後再度發射彈道飛彈，時間點位於本月4至14日美國與南韓「自由之盾」（FS）聯合軍演之後。

南韓軍方指出，北韓此次飛彈可能擊中咸鏡北道吉州郡外海的無人島，考量飛彈飛行距離（350公里），研判戰略目標是將南韓主要軍事設施設為假想敵，因為平壤至南韓陸海空三軍總部所位於的雞龍台，其直線距離約330公里；至於平壤到位於全羅北道群山市駐韓美軍第8戰鬥飛行團的直線距離，則為350公里。

南韓統一研究院首席研究委員洪敏（音譯）分析，其實北韓此次發射飛彈的時間點是經過慎重審視的，因為平壤當局萬般考量和俄羅斯、中國之間的關係，在俄羅斯於當地時間17日確定大選結果，以及在中國結束兩會（4至11日）之後，才開始繼續發射導彈。

南韓軍方推測，北韓下次可能挑南韓進行總選（國會議員選舉，4月14日）、金日成冥誕（4月15日）、朝鮮人民革命軍創建日（4月25日）等主要日期，透過發射導彈或軍事偵察衛星進行挑釁。

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