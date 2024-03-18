　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

設南韓三軍基地為假想敵！北韓今晨射3枚彈道飛彈　墜日本EEZ之外

▲▼金正恩提起AK-74突擊步槍，做出瞄準射擊姿勢，對於強化戰爭訓練蓄勢待發。（圖／路透）

▲北韓今日上午再度發射導彈。圖為金正恩提起AK-74突擊步槍，做出瞄準射擊姿勢，在強化戰爭訓練上蓄勢待發。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

距離2月14日發射數枚地對艦巡弋飛彈後，北韓（朝鮮）時隔33天，再度於今（18）日上午發射3枚短程彈道飛彈，也是今年第2度發射違反聯合國安理會決議的彈道飛彈，3枚飛彈從平壤一帶向東海（日本海）發射，在飛行350公里後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部表示，北韓18日上午7時44分（台灣時間6時44分）從位於平壤近郊的黃海北道祥原郡一帶，向東海（日本海）發射數枚短程彈道飛彈，目前南韓軍方正針對北韓是否再次發射飛彈加強警戒、監視，同時和美國、日本分享北韓導彈情報。

《日本放送協會》則引述日本防衛省的說法，表示北韓先是於18日上午7時44分從西岸發射2枚彈道飛彈，經過40分鐘後，於上午8時21分再度在同一地點發射另一枚彈道飛彈，總共發射3枚飛彈，飛彈飛行距離約350公里、最高頂點高度約50公里，推測最後墜落在朝鮮半島（韓半島）東岸附近的日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

目前日本尚未傳出有船舶、飛機等因北韓發射導彈而受害。

▲▼日本首相岸田文雄18日上午出席參議院預算委員會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄18日上午出席參議院預算委員會。（圖／達志影像／美聯社）

日本首相岸田文雄在出席參議院預算委員會時，也針對北韓上午發射導彈一事嚴厲譴責，並強調和美國、南韓緊密合作，「北韓今年以來高頻率發射導彈，此舉威脅我國（日本）、地區安全和國際社會的和平，無法容忍。此次導彈發射再度違反聯合國安理會決議，應該予以嚴厲譴責，向北韓嚴重抗議。」

《韓聯社》指出，此次是北韓今年以來繼1月14日發射極超音速遠程彈道飛彈（IRBM），時隔64天之後再度發射彈道飛彈，時間點位於本月4至14日美國與南韓「自由之盾」（FS）聯合軍演之後。

南韓軍方指出，北韓此次飛彈可能擊中咸鏡北道吉州郡外海的無人島，考量飛彈飛行距離（350公里），研判戰略目標是將南韓主要軍事設施設為假想敵，因為平壤至南韓陸海空三軍總部所位於的雞龍台，其直線距離約330公里；至於平壤到位於全羅北道群山市駐韓美軍第8戰鬥飛行團的直線距離，則為350公里。

南韓統一研究院首席研究委員洪敏（音譯）分析，其實北韓此次發射飛彈的時間點是經過慎重審視的，因為平壤當局萬般考量和俄羅斯、中國之間的關係，在俄羅斯於當地時間17日確定大選結果，以及在中國結束兩會（4至11日）之後，才開始繼續發射導彈。

南韓軍方推測，北韓下次可能挑南韓進行總選（國會議員選舉，4月14日）、金日成冥誕（4月15日）、朝鮮人民革命軍創建日（4月25日）等主要日期，透過發射導彈或軍事偵察衛星進行挑釁。

►布林肯剛抵南韓　北韓朝日本海「發射3枚彈道飛彈」

ET快訊
白沙屯媽祖現場擠翻「把天公爐當手機架」　信徒炸鍋：衰3年
望隼今掛牌大漲85%！　飆333元新天價
爭鮮悄悄漲價！　多2字貴10元　
爽花客戶3.5億「上酒店買豪宅」　最貪理專判11年6月定讞
三重妹向朋友借手機　驚見自己昏睡被性侵
用力眨眼！10歲小姊姊：盼白沙屯媽祖來看我
台積電先進封裝重大投資　斥資5000億要在嘉科蓋六座廠
立院「退回」衛福部虐童案報告！薛瑞元：願私下親訪家屬道歉
全鐘瑞穿火辣緊身褲開球！　全隊只有大谷翔平沒在看
獨／不收簡母賠償　巡路員父：大家一起明天好好過日子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

記者實測「全球最棒飛機餐」　驚呼：比餐廳還好吃

反普丁！俄選民「丟汽油彈」火燒投票所　顏料倒入票匭全毀了

男裝修房子發現「腐爛腳趾伸出泥土」　驚駭挖出2隻人腳報案

凱特王妃手術後首外出　「健康快樂」狀態超好！與威廉逛街秀恩愛

設南韓三軍基地為假想敵！北韓今晨射3枚彈道飛彈　墜日本EEZ之外

摩托車、巴士、油罐車連環撞！　阿富汗重大車禍21死38傷

普丁宣布「壓倒性勝利」再連任6年！　各國反應一次看

蘋果輝達搶製AI晶片　韓媒估台積電市占近100%

布林肯剛抵南韓　北韓朝日本海「發射3枚彈道飛彈」

路透：台積電考慮將「台灣限定CoWoS技術」引入日本

鼓鼓落淚求婚大元！演唱會中下跪　「未來的每一天，我不會消失」

游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

跑酷教練潛南港展覽館　從頂樓一路溜下後跑走

貓咪遭撞半癱躺馬路中央　暖司機下車幫忙安置路旁

告五人返鄉開唱「把漁船搬上台」！　雲安曝台下：有家人也有「仇人」XD

爸和叔搞笑聯手抬嬰兒車　將兒子當成聖駕起轎出巡

補教師問仙草、眼淚量詞　學生答案令她笑到不行XD

記者實測「全球最棒飛機餐」　驚呼：比餐廳還好吃

反普丁！俄選民「丟汽油彈」火燒投票所　顏料倒入票匭全毀了

男裝修房子發現「腐爛腳趾伸出泥土」　驚駭挖出2隻人腳報案

凱特王妃手術後首外出　「健康快樂」狀態超好！與威廉逛街秀恩愛

設南韓三軍基地為假想敵！北韓今晨射3枚彈道飛彈　墜日本EEZ之外

摩托車、巴士、油罐車連環撞！　阿富汗重大車禍21死38傷

普丁宣布「壓倒性勝利」再連任6年！　各國反應一次看

蘋果輝達搶製AI晶片　韓媒估台積電市占近100%

布林肯剛抵南韓　北韓朝日本海「發射3枚彈道飛彈」

路透：台積電考慮將「台灣限定CoWoS技術」引入日本

南81線重溪橋改建通車　黃偉哲：讓柳營、東山民眾用路更安全平穩

科技業還很凍！清大哥待業1年「履歷投到懷疑人生」　網曝慘況

「你那隻貓大肚子喔？」橘貓一臉奧嘟嘟　媽幫解釋：牠是公的

陸連8年全球最大工業機器人市場　美智庫：領軍創新只是時間問題

記者實測「全球最棒飛機餐」　驚呼：比餐廳還好吃

「桃機歲修塞機」懲處！交部：已有名單　3／20如期出爐

2度低溫攻武嶺！　外籍騎士落單「失溫手狂斗」暖警伸援手

健身工廠形象影片預告藏懸疑！人氣YouTuber蔡哥、Lucy共同演繹3／25「健」真章

國民黨版國會改革法案未過復議期　周四委員會擬改專案報告

衝廁所大號「卻先尿出來」　醫曝插隊原因：不是尿失禁

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

國際熱門新聞

絕跡200多年巨獸　再次現蹤大西洋

長榮班機爆旅客廁所內輕生！

雙陰道！她約會2男：1人1個不算劈腿

快訊／普丁宣布勝選連任總統　拿下87％選票

海灘活春宮！女埋頭激情吞吐　男抓頭猛晃

陽明海運貨輪撞港　起重機骨牌式坍塌

生活費都拿去買酒　人夫活活打死妻

宿舍警衛10年沒返鄉　男大生為他籌到10萬旅費

新娘收到前男友手寫信　新郎讀完秒離婚

不只京都陷「觀光公害」！　北海道小樽市居民竟搭不上公車

導演肢解妻　她遭斬首時「恐活著」

34歲男浴室跌倒　掃把長柄插入肛門

台積電考慮將「CoWoS技術」引入日本

普丁：距離第三次世界大戰僅一步之遙

更多熱門

相關新聞

AI晶片搶手　韓媒估台積電市占近100%

AI晶片搶手　韓媒估台積電市占近100%

人工智慧（AI）熱潮延燒，蘋果、輝達、超微等大廠爭相向掌握3奈米製程技術的台積電下單。韓媒指出，台積電AI晶片生產市占率可能接近100%。

北韓朝日本海「發射彈道飛彈」

北韓朝日本海「發射彈道飛彈」

不只京都陷「觀光公害」！　北海道小樽市居民竟搭不上公車

不只京都陷「觀光公害」！　北海道小樽市居民竟搭不上公車

反對北約派軍基輔　義大利：恐將引發三戰

反對北約派軍基輔　義大利：恐將引發三戰

酒駕女追撞電線桿　iPhone「車禍偵測」報案

酒駕女追撞電線桿　iPhone「車禍偵測」報案

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮彈道飛彈國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

絕跡200多年巨獸　再次現蹤大西洋

阿伯在路易莎做演講PPT！　妹子一搜嚇傻：華碩全球副總裁

董至成爆飆罵銀行員！嗆聲客訴：我是你們VVVIP

選秀歌手魏念恩輕生被尋獲

韓韶禧柳俊烈夏威夷認愛隔天「全程臭臉滑手機」

韓韶禧突刪光部落格　IG狂掉11萬粉

不是調味料！「1油品」蘇丹紅用最多　營養師示警了

網紅哽咽宣布離開台灣：受夠了

宜蘭女喝醉遭脫光侵犯！男友衝進房錄影

農會主管車震女下屬　夫衝阿里山抓姦

長榮班機爆旅客廁所內輕生！

LINE Pay用戶注意　最新詐騙「一點就上鉤」

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

美女音樂人「農藥中毒」過世！　得年25歲

夢到亡妻求救　他挖開棺材發現恐怖秘密

更多

最夯影音

更多
鼓鼓落淚求婚大元！演唱會中下跪　「未來的每一天，我不會消失」

鼓鼓落淚求婚大元！演唱會中下跪　「未來的每一天，我不會消失」
游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面