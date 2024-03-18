「妖股」美超微CEO是台灣人！　梁見後與輝達黃仁勳關係好

▲左起美商超微創辦人梁見後及輝達創辦人黃仁勳。（圖／翻攝超微YouTube官網）



記者張靖榕／綜合報導

AI浪潮襲席捲全球，吸睛、吸話題又吸股票漲幅的當屬輝達與AMD，但事實上還有另一家美國AI伺服器大廠漲幅更勝輝達，便是「妖股」美超微（Supermicro，SMCI），一年來股價飆漲逾12倍。美媒近日披露，美超微執行長梁見後與黃仁勳一樣，都來自台灣。

《華爾街日報》報導，美超微在過去一年內價值翻倍跳，一躍成為價值600億美元的公司，股票漲幅更多達12倍以上，將於今（18日）納入標普500指數。

創立於1993年的美超微，執行長梁見後出生台灣，大學畢業後到美國創業；同年，黃仁勳與夥伴成立輝達。梁見後說他和黃仁勳認識長達數十年了，雙方企業的總部相當近，從加州聖荷西的美超微到聖塔克拉拉的輝達，只要15分鐘的車程，對他來說很有幫助，而且雙方關係緊密，「我們的工程團隊可以從清晨一路一起工作到午夜。」

因為業務飛速發展，美超微需要籌集大量資金購買晶片，每個晶片成本落在2.5萬美元左右，公司2月出售可轉換債券籌得15億美元，3個月前則透過發生股票獲得6億美元資金。

梁見後說美超微需要更多的資金，因為需求強勁，更多資金也能幫助美超微建立供應鏈。美超微當前正在擴張美國聖荷西、台灣以及馬來西亞的產能。

報導指出，美超微將更加投入AI，維持快速出貨伺服器搶市占率，同時保持低價吸引新客戶。策略也反映在毛利率上，最近一季的毛利率從上一季的17％下降至15％，財務長韋耿德（David Weigand）年初強調，將以更具競爭力的定價搶占市場。